Скасування заочної та вечірньої освіти: які зміни у вищій освіті набудуть чинності

Законопроєкт підтримали 285 депутатів. Відповідно до тексту закону, з 2024 року в університетах скасують вечірню та заочну форму навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра та магістра.

Варто зазначити, що така форма навчання буде замінена іншою, більш сучасною.

Конкурсний відбір будуть проводитись за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року або вступних тестів 2022-2024 років.

Для зарахування абітурієнт повинен буде скласти іспити з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, література).

Крім того, здобувачі освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти у 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 навчальних роках, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Для учнів, які завершують здобуття початкової середньої освіти у 2024 році, проводиться державна підсумкова атестація в режимі пілотування.