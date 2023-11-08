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Отмена заочного и вечернего образования: какие изменения в высшем образовании вступят в силу

В Украине приняли изменения о высшем образовании (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Верховная Рада Украины приняла закон, которые регулирует поступление в заведения высшего образования в 2024 году. С 2024 года будет отменен набор абитуриентов на вечернюю и заочную форму обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение народного депутата от Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект поддержали 285 депутатов. В соответствии с текстом закона, с 2024 года в университетах отменят вечернюю и заочную форму обучения для получения степени высшего образования бакалавра и магистра.

Стоит отметить, что такая форма обучения будет заменена на другую, более современную.

Конкурсный отбор будут проводить по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года или вступительных тестов 2022-2024 годов.

Для зачисления абитуриент должен будет сдать экзамены по украинскому языку, математике, истории Украины и одного предмета на выбор (физика, химия, биология, иностранный язык, география, литература).

Кроме того, соискатели образования, которые завершают получение каждого уровня полного общего среднего образования в 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 учебных годах, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Для учащихся, завершающих получение начального среднего образования в 2024 году, проводится государственная итоговая аттестация в режиме пилотирования.

Ранее мы более детально рассказывали о том, какие нововведения будут в высшем образовании в 2024 году.

А также мы писали о том, какие нововведения хотят ввести для студентов-бюджетников.

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