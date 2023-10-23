Відміна "заочки" і не тільки. Для студентів в Україні готують кардинальні зміни

В Україні запровадять фундаментальні зміни у вищій освіті. Згідно з нового законопроєкту, вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримають значно більшу свободу та вибір дій.

Що саме зміниться у вищій освіті в Україні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) за посиланням на пост віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Що отримають студенти

За словами Федорова, у студентів буде більше свободи дій. Вони зможуть самостійно обирати, скільки вчитися, які саме предмети будуть їм потрібні. А ще через 1-2 роки навчання зможуть змінювати спеціальність.

Термін навчання

Студенти за контрактом зможуть регулювати термін навчання. Наприклад, пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за 3 роки замість чотирьох. Або здобути ступінь за довший термін - за 6 років.

Це допоможе формувати зручний графік, якщо студент захоче приділити більше уваги певним предметам.

При навчанні 4 роки - студенти будуть мати 60 кредитів ЄКТС на рік, при навчанні від 3 до 6 років - від 30 до 80 кредитів ЄКТС на рік.

Скриншот

Вибір спеціальності

Обрати іншу спеціальність студент буде мати право після першого чи другого курсу.

"У 17 років суперскладно вибрати професію на все життя. Тому даємо студентам більше часу та можливостей, щоб визначитися. Вступаєте на певну галузь, 1-2 роки вивчаєте загальні предмети, далі - вибираєте конкретну спеціальність, яка до душі", - пояснив Михайло Федоров.

Скриншот

Дистанційне навчання

Студенти можуть вчитися дистанційно - замість очного чи вечірнього. З 2024 року заочна форма навчання не буде використовуватися.

"Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року. Заочна форма навчання - радянський рудимент освіти. Дистанційне навчання показало себе ефективніше, ніж купування дипломів та освіта "для галочки", - додав міністр.

Дистанційна форма навчання замінить заочну та вечірню. Це допоможе студентам самостійно обрати час та місце для занять.

Скриншот

Аудиторні заняття

Більшість занять в одному кредиті ЄКТС могли бути на самоопрацювання. Відтепер - визначена кількість годин на лекційних або практичних заняттях.

Тобто, тепер буде 10 годин з 30 (для одного кредиту ЄКТС) з викладачем для бакалаврів й 8 годин з 30 для магістрів.

Скриншот

Вибіркові курси

Стане менше вибіркових курсів для регульованих спеціальностей та свобода дій для нерегульованих. Тобто, студенти зможуть обирати більше курсів - від 25 до 50% на вибір.

Скриншот

Для довідки

Кредит ЄКТС (кредит ECTS) - одиниця вимірювання навчального навантаження студента, необхідного для здобуття визначених результатів навчання. Становить тридцять академічних годин повного навчального навантаження студента. Термін "кредит" (Credit) використовується в сучасних європейських системах освіти.

Рекомендований розподіл кредитів на навчальний рік: осінній та весняний семестри - по 26 кредитів, додатковий навчальний період весняного семестру - 8 кредитів.