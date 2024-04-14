"Скарб" у серванті. Така ваза коштує 75 тисяч гривень і ось як вона виглядає (фото)

Як виглядає ваза

Так, власник лота - продавець з Броварів. Він вирішив виставити на торги вазу 90-х років. Свій товар він описав дуже детально.

Ваза за 75 тисяч (фото: violity.com)

"Велика шикарна ваза в українському стилі, Васильківська кераміка, автор Денисенко Михайло, 1960 рік, висота 380 мм, діаметр 500 мм, виставковий зразок, ідеальний стан",- написав продавець.

"Лише має технологічний проріз на дні, на загальний стан та цілісність не впливає, звук предмета повноцінний, сколів, щерблень не має, ніяких дій з предметом не проводилось, не реставрувалось, не відновлювалось", - додав він.

Васильківська кераміка (фото: violity.com)

У чому особливість вази

Часто вази з заводу Васильківської кераміки "спливають" на аукціонах. Втім, їх оцінюють не так високо. Можливо, продавець вирішив виставити саме такий "цінник" через стан лота, адже він - виставковий.

Чи вдасться чоловіку продати "скарб" з серванта - поки що невідомо. Нині за лотом спостерігає декілька користувачів, але ставки ніхто не зробив.