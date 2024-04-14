"Сокровище" в серванте. Такая ваза стоит 75 тысяч гривен и вот как она выглядит (фото)

Как выглядит ваза

Так, владелец лота - продавец из Броваров. Он решил выставить на торги вазу 90-х годов. Свой товар он описал очень подробно.

Ваза за 75 тысяч (фото: violity.com)

"Большая шикарная ваза в украинском стиле, Васильковская керамика, автор Денисенко Михаил, 1960 год, высота 380 мм, диаметр 500 мм, выставочный образец, идеальное состояние", - написал продавец.

"Только имеет технологическую прорезь на дне, на общее состояние и целостность не влияет, звук предмета полноценный, сколов, трещин не имеет, никаких действий с предметом не проводилось, не реставрировался, не восстанавливался", - добавил он.

Васильковская керамика (фото: violity.com)

В чем особенность вазы

Часто вазы из завода Васильковской керамики "всплывают" на аукционах. Впрочем, их оценивают не так высоко. Возможно, продавец решил выставить именно такой "ценник" из-за состояния лота, ведь он - выставочный.

Удастся ли мужчине продать "сокровище" из серванта - пока неизвестно. Сейчас за лотом наблюдают несколько пользователей, но ставки никто не сделал.