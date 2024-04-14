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"Сокровище" в серванте. Такая ваза стоит 75 тысяч гривен и вот как она выглядит (фото)

Сколько стоят винтажные вазы (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Продукция легендарного завода Васильковской керамики, который выпускал традиционную украинскую народную майоликовую посуду, считается очень редкой и ценной.

Впрочем, в прошлом вазы, кашпо и другие изделия были довольно популярными. А сейчас же эта посуда может принести немалые деньги, такие как ваза за 75 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.

Как выглядит ваза

Так, владелец лота - продавец из Броваров. Он решил выставить на торги вазу 90-х годов. Свой товар он описал очень подробно.

Ваза за 75 тысяч (фото: violity.com)

"Большая шикарная ваза в украинском стиле, Васильковская керамика, автор Денисенко Михаил, 1960 год, высота 380 мм, диаметр 500 мм, выставочный образец, идеальное состояние", - написал продавец.

"Только имеет технологическую прорезь на дне, на общее состояние и целостность не влияет, звук предмета полноценный, сколов, трещин не имеет, никаких действий с предметом не проводилось, не реставрировался, не восстанавливался", - добавил он.

Васильковская керамика (фото: violity.com)

В чем особенность вазы

Часто вазы из завода Васильковской керамики "всплывают" на аукционах. Впрочем, их оценивают не так высоко. Возможно, продавец решил выставить именно такой "ценник" из-за состояния лота, ведь он - выставочный.

Удастся ли мужчине продать "сокровище" из серванта - пока неизвестно. Сейчас за лотом наблюдают несколько пользователей, но ставки никто не сделал.

Напомним, недавно мы рассказывали, какие 10 копеек принесут 30 тысяч.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что на столетнем украинском фото заметили важную деталь, которая всех ошарашила.

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