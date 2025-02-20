Скандинавський метод здоров'я. В чому він полягає та чим "здивує" імунітет

Снігове купання в Скандинавії вже знайоме дітям з дитячого садка. У деяких закладах старші діти серед зими переодягаються в купальники і бігають по снігу.
Чому скандинавський метод здоров'я корисний, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на KLIKK.
Використання кріотерапії, тобто лікування холодом, має доведені ефекти, серед іншого: при лікуванні запальних процесів в організмі і при поліпшенні кровотоку, що позитивно впливає на роботу всіх органів, особливо серця.
Дослідження впливу самих снігових ванн обмежені, але вони мають впливати на наше тіло так само, як будь-яка форма холодної терапії. Додатковою перевагою "сухого зимового купання" є контакт із природою, який благотворно впливає, перш за все, на нашу психіку.
Перебуваючи на холоді, ми можемо розраховувати на підвищення рівня лейкоцитів і прискорення метаболізму. При спробі зігрітися під час впливу холоду організм почне виділяти лейкоцити і стимулюватиме імунну систему.
Купання в снігу також піде на користь нашій шкірі, яка повинна стати більш пружною і гладкою. Крім того, ігри в снігу позитивно впливають на наш настрій, підвищуючи рівень так званого гормону щастя, тобто серотоніну і дофаміну.
Сам контакт із природою, наприклад, під час купання в лісі, має доведений ефект на зменшення психологічних симптомів стресу, таких як депресія, зневіра чи тривога. Ви можете очікувати таких ефектів після сніжної ванни.
Готуючись до "сухого купання", варто обрати місце подалі від центру міста та підготувати місце, де на вас чекатимуть теплі напої та одяг. Приймати снігову ванну потрібно в купальниках, теплих шкарпетках або черевиках, а також у рукавичках і шапочках, які захистять від додаткової втрати тепла.
Після прийому негайно витертися насухо, одягнути теплий одяг і випити теплого напою. Користь можна відчути вже після одного купання, але тільки регулярне перебування на морозі може принести більшу користь.
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