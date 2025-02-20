Скандинавский метод здоровья. В чем он заключается и чем "удивит" иммунитет

Как снежная ванна влияет на наш организм?

Использование криотерапии, то есть лечение холодом, имеет доказанные эффекты, среди прочего: при лечении воспалительных процессов в организме и при улучшении кровотока, что положительно влияет на работу всех органов, особенно сердца.

Исследования влияния самих снежных ванн ограничены, но они должны влиять на наше тело так же, как любая форма холодной терапии. Дополнительным преимуществом "сухого зимнего купания" является контакт с природой, который благотворно влияет, прежде всего, на нашу психику.

Находясь на холоде, мы можем рассчитывать на повышение уровня лейкоцитов и ускорение метаболизма. При попытке согреться во время воздействия холода организм начнет выделять лейкоциты и будет стимулировать иммунную систему.

Купание в снегу также пойдет на пользу нашей коже, которая должна стать более упругой и гладкой. Кроме того, игры в снегу положительно влияют на наше настроение, повышая уровень так называемого гормона счастья, то есть серотонина и дофамина.

Сам контакт с природой, например, во время купания в лесу, имеет доказанный эффект на уменьшение психологических симптомов стресса, таких как депрессия, уныние или тревога. Вы можете ожидать таких эффектов после снежной ванны.

Снежная ванна - как это сделать?

Готовясь к "сухому купанию", стоит выбрать место подальше от центра города и подготовить место, где вас будут ждать теплые напитки и одежда. Принимать снежную ванну нужно в купальниках, теплых носках или ботинках, а также в перчатках и шапочках, которые защитят от дополнительной потери тепла.

После приема немедленно вытереться насухо, надеть теплую одежду и выпить теплого напитка. Пользу можно почувствовать уже после одного купания, но только регулярное пребывание на морозе может принести большую пользу.