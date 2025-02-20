Скандинавський метод здоров'я. В чому він полягає та чим "здивує" імунітет

Снігове купання в Скандинавії вже знайоме дітям з дитячого садка. У деяких закладах старші діти серед зими переодягаються в купальники і бігають по снігу.

Як снігова ванна впливає на наш організм?

Використання кріотерапії, тобто лікування холодом, має доведені ефекти, серед іншого: при лікуванні запальних процесів в організмі і при поліпшенні кровотоку, що позитивно впливає на роботу всіх органів, особливо серця.

Дослідження впливу самих снігових ванн обмежені, але вони мають впливати на наше тіло так само, як будь-яка форма холодної терапії. Додатковою перевагою "сухого зимового купання" є контакт із природою, який благотворно впливає, перш за все, на нашу психіку.

Перебуваючи на холоді, ми можемо розраховувати на підвищення рівня лейкоцитів і прискорення метаболізму. При спробі зігрітися під час впливу холоду організм почне виділяти лейкоцити і стимулюватиме імунну систему.

Купання в снігу також піде на користь нашій шкірі, яка повинна стати більш пружною і гладкою. Крім того, ігри в снігу позитивно впливають на наш настрій, підвищуючи рівень так званого гормону щастя, тобто серотоніну і дофаміну.

Сам контакт із природою, наприклад, під час купання в лісі, має доведений ефект на зменшення психологічних симптомів стресу, таких як депресія, зневіра чи тривога. Ви можете очікувати таких ефектів після сніжної ванни.

Снігова ванна - як це зробити?

Готуючись до "сухого купання", варто обрати місце подалі від центру міста та підготувати місце, де на вас чекатимуть теплі напої та одяг. Приймати снігову ванну потрібно в купальниках, теплих шкарпетках або черевиках, а також у рукавичках і шапочках, які захистять від додаткової втрати тепла.

Після прийому негайно витертися насухо, одягнути теплий одяг і випити теплого напою. Користь можна відчути вже після одного купання, але тільки регулярне перебування на морозі може принести більшу користь.