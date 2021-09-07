Скандальный украинский боксер заявил, что не любит украинцев: "нищие в душе"

Так, 35-летний Иван Редкач живет и тренируется в США, там он готовится к поединкам. Боксер ответил на вопросы фанатов в Instagram. Иван в одном из них признался в любви к Украине.

Однако он не любит людей, которые здесь живут. Он назвал украинцев нищими, которые не имеют никакой мотивации в жизни.

"Очень Люблю Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе", - написал он.

Боксер Редкач назвал земляков нищими (фото: instagram.com/ivan_redkach)

Кроме того, через некоторое время из-за бурной волны огласки спортсмен сказал, что любит Украину, но все равно большинство граждан обозвал "стадом баранов".

"Люблю Украину, там еще остались адекватные люди, у кого есть свое мнение и свое Я, а большинство, как стадо баранов", - пишет он.