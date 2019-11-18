Скандальный концерт в Харькове: организаторы ответили на инцидент с Билык

Ирина Билык недавно попала в скандал после своего концерта в Харькове. Поклонники певицы крайне разочарованы очень коротким выступлением певицы, которая исполнила только три песни. При этом люди заплатили за билеты до 1200 гривен. Возмущенная публика обратилась в полицию. Организаторы концерта заявляют, что люди просто невнимательно читали афишу. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам организаторов, в афише написано, что на концерте будет парад звезд, а не сольный концерт Ирины Билык. Поэтому деньги людям никто возвращать не будет. Организаторы отметили, что все средства ушли на аренду зала.

Ирина Билык попала в скандал (видео: YouTube)

При этом чтобы хоть как-то задобрить разозленных зрителей, которые рассчитывали на часовой концерт украинской певицы, организаторы обещают предоставить людям билеты на другой концерт.

Харьковчане сильно возмущены происходящим, они шли на концерт ради Ирины Билык, а на деле получилось, что большую часть мероприятия они посмотрели на выступления детских коллективов. Люди начали выходить из зала посреди концерта и выяснять отношения с организатором.

Кроме того, на афише указывалось, что нга этом концерте также выступит известный украинский танцор Григорий Чапкис. И были люди, которые пришли посмотреть именно на народного артиста. Но сам артист, конечно же, ничегопро этот концерт не слышал.

Напомним, что Ирина Билык отметила, что вина в том, что произошло ложиться полностью на организаторов, поскольку речи о сольном концерте не было.