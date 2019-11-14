Ирина Билык попала в скандал после концерта: певица в шоке от того, что произошло

Ирина Билык (Фото: facebook.com/bilyk iryna)

Ирина Билык назвала виновных в том, что произошло в Харькове

Ирина Билык, украинская певица, оказалась в центре скандала после своего выступления в Харькове. Зрители, которые посетили ее концерт, обратились в полицию с заявлением о том, что организаторы не возвращают деньги за билеты. Они были возмущены, что на афишах был заявлен концерт Ирины Билык, а по факту она спела всего три песни, а остальное время выступали дети.

Артистка отреагировала на разгорающийся скандал и объяснила, что произошло на самом деле. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Ирина Билык отметила, что вина в том, что произошло – организаторов, так как речи о сольном концерте не было изначально.

"Обидно, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и алчно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию! Отдельно для всех, а также для СМИ хочу пояснить: мое выступление вчера, 12.11, в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями. Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить", - написала артистка.

Ирина Билык (Фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Она добавила, что давно не была в такой ярости и призналась, что с трудом сдерживается от того, чтобы не назвать публично имена тех, кто обманул зрителей.

"Так вот, дорогой организатор, хочу вам сказать, что вы не имеете никакого права и совести так поступать с моими поклонниками и мной! И я держусь из последних сил, чтобы не вывесить здесь ваши имена! Но у меня не доска позора, а тем, кому надо, сами поймут, о ком я и, надеюсь, больше никогда не станут с вами работать. Я хочу пожелать вам всем, вашим близким и родным никогда в своей жизни не встречать таких алчных до наживы людей. Впереди у меня грандиозный тур и там, обещаю, мы с вами оторвемся по полной!" – написала Билык.