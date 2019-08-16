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Скандальний блогер з ВІЛ вкусив активіста в Одесі: з'явилося відео

STYLERПодії    16.08.2019 - 20:26
Скандальний блогер з ВІЛ вкусив активіста в Одесі: з'явилося відео
В Одесі блогер Домбровський укусив активіста Балінського (колаж: РБК-Україна)

Бійка сталася під час протестів під Одеській ОДА

В Одесі в п'ятницю, 16 серпня, сталася бійка між екоактивістом Владиславом Балинським і скандальним блогером Стасом Домбровським. Під час бійки ВІЛ-позитивний блогер вкусив активіста за ніс. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

Зазначається, що бійка сталася під час акції протесту під стінами Одеської ОДА. Обидва учасника конфлікту знімали події на фото та відео. У якийсь момент між ними виникла словесна перепалка. Домбровський вкусив Балинського на ніс, а той у відповідь ударив його кулаком в обличчя.

Скандальний блогер з ВІЛ вкусив активіста в Одесі: з'явилося відео

Блогер Стас Домбровський (фото: odessa.online)

На щастя, поліцейським, що забезпечували порядок під час акції, вдалося вчасно втрутитися в конфлікт. Вже у відділку обидва написали один на одного заяви про напад і побиття.

"За заявами обох учасників інциденту розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 КК (умисне легке тілесне ушкодження)", - йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Скандальний блогер з ВІЛ вкусив активіста в Одесі: з'явилося відео

Екоактивіст Володимир Балинський (фото: odessa.online)

Про Домбровського відомо, що він колишній наркоман і ув'язнений. У нього ВІЛ-позитивний статус. Блогер не приховує свій діагноз і відкрито про нього говорить. В Одесі блогер відомий як громадський активіст, автор творчих проектів, а також пропагандист боротьби з наркоманією і ВІЛ.

В Одесі блогер Домбровський укусив за носа активіста Балинського (відео: YouTube/Wrestling TV)

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