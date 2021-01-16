Скандальные игрушки с лого армии РФ "всплыли" в украинском супермаркете: что произошло (видео)

В сети показали видео о якобы продаже в Киеве в одном из супермаркетов новогодних елочных игрушек с логотипом армии РФ. Как выяснилось, покупатель сам занес такую продукцию в магазин, чтобы снять провокационный ролик.

Об этом 16 января передали на Facebook-странице сети супермаркетов NOVUS.

Примечательно, что мужчина использовал для съемки своего "сюжета" новогоднюю продукцию с советской звездой и надписью "российская армия", которую изготавливали ранее на Клавдиевской фабрике в Киевской области, и после громкого скандала в декабре руководство предприятия заверило, что тираж игрушек был ликвидирован.

Тем не менее некоторые такие елочные шары с символикой российской армии все же оказались у автора провокационного видео на руках, и "засветились" в середине января.

Разоблачить "зрадофила" помогли камеры видеонаблюдения в супермаркете сети в Новых Петровцах (Героев Майдана 1) под Киевом. На кадрах видно, как мужчина подкладывает скандальные игрушки на полку в отдел непродовольственных товаров, а затем начинает снимать свой "сюжет" с целью клеветы.

"В первой части видео вы можете увидеть процесс подкладывания товара на полку, во второй - как мужчина ложно комментирует ситуацию", - говорится в публикации.

В руководстве NOVUS сделали официальное заявление, что данного товара сеть супермаркетов не продает.

"Нам очень жаль, что наша сеть сегодня стала объектом провокации... Если вы стали свидетелем неправомерных действий на территории магазина, просим сообщить на официальную страницу нашей сети", - отметили администраторы.

Видео: Игрушки с символикой российской армии подбросили в супермаркет под Киевом для провокации

Напомним, недавно украинский супермаркет влип в скандал с "запрещенкой" - в магазине продавали открытки с поздравлениями мужчин с 23 февраля.

Ранее мы писали о том, что в Николаеве в магазине заметили футболку с надписью "Россия", и после возмущения покупателя одежду выбросили в мусорку.