Скандальное усыновление украинки в США: в деле появились новые подробности

Украинку усыновили американцы, а потом бросили (Коллаж РБК-Украина)

Стало известно, как живет брошенная девочка-карлик на данный момент

Наталия, украинка, которую усыновили Кристин и Майкл Барнетт, а потом исправили ей свидетельство о рождении и оставили одну в съемной квартире, снова оказалась в приемной семье. Об этом сообщает издание Daily Mail.

После скандала, который разгорелся с семейством Барнеттов, которых обвинили в том, что они мошенническим путем изменили дату рождения приемной дочери, украинская девочка Наталия оказалась в другой семье – ее усыновили пастор Энтовн Мэнс и его жена Синтия. Кроме Наталии в семье есть еще пятеро детей и девушка там проживает на правах ребенка.

Наталия с новой приемной семьей

Семья пастора узнала об истории этой девочки и подала прошение о том, чтобы Наталии вернули ее "прежний" возраст. После этого они попросили назначить их опекунами девочки и вот уже больше года Наталия живет вместе с ними в штате Индиана. Они считают Наталию подростком и воспринимают ее именно так, хотя об истории с Барнеттами им известно.

"Они встретились с девочкой, с которой плохо обращались и о которой недостаточно заботились. И решили что-то сделать для нее. Если это правда, что родители бросили ее, это ужасно", - рассказал источник о семье Мэнс.

Наталия с новой приемной семьей

На данный момент Кристин и Майкл Барнетты находятся под следствием. После того, как Наталия прожила несколько лет в их семье, они заподозрили, что девушка – мошенница, которая выдает себя за ребенка. Они обратились сначала к психиатрам, которые подтвердили, что Наталия развита совершенно не на тот возраст, который указан в документах, а потом Барнетты обратились в суд, который разрешил изменить год рождения с 2003 на 1989. После этого они сняли для Наталии жилье и переехали, но регулярно справлялись о ее делах. Несколько лет Наталия прожила одна, а потом решила подать в суд на бывших опекунов.

Наталия с новой приемной семьей

Суд состоится в октябре и слушания будут проходить в закрытом режиме. В качестве доказательств есть заключения разных врачей и психиатров. В одних указано, что Наталия на данный момент – 16 летняя девочка, в других – о том, что ей на самом деле почти 30 лет.