Американская пара удочерила девочку из Украины, "изменила" ее возраст и бросила

В США супруги удочерили девочку украинку и затем бросили (Фото: коллаж РБК-Украина)

В США дело в отношение супругов расследовали 5 лет

Американскую пару обвиняют в удочерении украинской девочку, которая страдает карликовостью, изменении ее возраста с 8 на 22 лет, а затем отказе от ребенка, чтобы переехать в Канаду со своими биологическими сыновьями. Супруги из Индианы арендовали квартиру, чтобы она могла жить одна, а затем просто бросили девочку. Об этом передает Daily Mail.

45-летней Кристин Элизабет Барнетт и ее мужу 43-летнему Майклу Барнеттом были предъявлены обвинения по пренебрежению родительскими обязанностями. Отмечается, что расследования против них длились 5 лет.

Как рассказали в полиции, девочке родом из Украины было всего 11 лет, когда приемные родители оставили ее и переехали за границу.

При этом Кристин уверяла в своей невиновности. По ее словам, девочка намного старше, чем было указано в ее свидетельстве о рождении, а процесс удочерения в 2010 году описывает как "мошенничество".

В США супруги удочерили девочку украинку и затем бросили (Фото: dailymail.co.uk)

Ранее про Барнеттов писали национальные газеты, когда в 2014 году Кристин опубликовала книгу о воспитании своего сына-аутиста Джейкоба, описывая его как вундеркинда по физике с IQ выше, чем у Альберта Эйнштейна. Мальчик в возрасте 10 лет поступил в Университет Индианы - Университет Пердью в Индианаполисе, где удивил профессоров своими знаниями и стал исследователем в области квантовой физики. Сейчас Джейкоб является аспирантом в Институте теоретической физики Периметра в Онтарио в Канаде.

В журнале CBS "60 минут" в 2012 году был сюжет о 13-летнем мальчике. В материале также было видео, снятое в доме семьи, и на кадрах видна украинка.

В США супруги удочерили девочку украинку и затем бросили (Фото: dailymail.co.uk)

Врач тогда осмотрел девочку и установил, что ей было около 8 лет.

В сентябре Майкл Барнетт рассказал детективам, что он и его бывшая жена юридически изменили возраст девочки на 22 года в июне 2012 года. Кристин наказала ей говорить всем, что ей 22 года, просто выглядит молодой.

Как рассказал мужчина, в июле 2013 года супруги сняли квартиру в Лафайете и, несмотря на то, что ребенок никого не знал в этом городе, оставили ее там и переехали в Канаду. Пара только предоставила оплату за аренду квартиры, но никакой дополнительной финансовой поддержки девочке не предоставляли.

В сентябре 2014 года девочка рассказала детектив, что в 2008 году она приехала в США из родной Украины после удочерения, которое произошло спустя два года.

"Она осталась одна в квартире в Лафайете, в то время как остальная часть семьи Барнетт переехала в Канаду", - написали следователи в письменном заявлении, добавив, что девочка с тех пор не видела Барнеттов.

На днях Кристин Барнетт нарушила молчание и написала в своем Facebook, что чувствует себя "больной и опустошенной" из-за всех обвинений, которые назвала ложными. В интервью WISH-TV женщина повторила, что она невиновна и что удочерение девочки было "мошенничеством".

В США супруги удочерили девочку украинку и затем бросили (Фото: скриншот dailymail.co.uk)

Также сообщается о том, что у девочки диагностировано психопатическое расстройство личности.

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