ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скандальне усиновлення українки в США: у справі з'явилися нові подробиці

STYLERЖиття    27.09.2019 - 19:09
Скандальне усиновлення українки в США: у справі з'явилися нові подробиці
Українку американці всиновили, а потім кинули (Колаж РБК-Україна)

Стало відомо, як живе покинута дівчинка-карлик на даний момент

Наталия, українка, яку усиновили Крістін і Майкл Барнетт, а потім виправили їй свідоцтво про народження і залишили одну в орендованій квартирі, знову опинилася у прийомній сім'ї. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Після скандалу, який розгорівся з сімейством Барнеттів, яких звинуватили в тому, що вони шахрайським шляхом змінили дату народження прийомної дочки, українська дівчинка Наталія опинилася в іншій сім'ї – її усиновили пастор Энтовн Менс і його дружина Синтія. Крім Наталії в сім'ї є ще п'ятеро дітей і дівчина там проживає на правах дитини.

Скандальне усиновлення українки в США: у справі з'явилися нові подробиці

Наталія з новою прийомною сім'єю

Сім'я пастора дізналася про історію цієї дівчинки і подала прохання про те, щоб Наталії повернули її "колишній" вік. Після цього вони попросили призначити їх опікунами дівчинки і ось вже більше року Наталія живе разом з ними в штаті Індіана. Вони вважають Наталію підлітком і сприймає її саме так, хоча про історію з Барнеттами їм відомо.

"Вони зустрілися з дівчинкою, з якою погано поводилися й про яку недостатньо дбали. І вирішили щось зробити для неї. Якщо це правда, що батьки кинули її, це жахливо", - розповіло джерело про сім'ю Менс.

Скандальне усиновлення українки в США: у справі з'явилися нові подробиці

Наталія з новою прийомною сім'єю

На даний момент Крістін і Майкл Барнетти перебувають під слідством. Після того, як Наталія прожила кілька років в їхній родині, вони запідозрили, що дівчина – шахрайка, яка видає себе за дитину. Вони звернулися спочатку до психіатрів, які підтвердили, що Наталія розвинена зовсім не той вік, який зазначений у документах, а потім Барнетти звернулися до суду, який дозволив змінити рік народження з 2003 на 1989. Після цього вони зняли для Наталії житло і переїхали, але регулярно справлялися про її справи. Кілька років Наталія прожила одна, а потім вирішила подати в суд на колишніх опікунів.

Скандальне усиновлення українки в США: у справі з'явилися нові подробиці

Наталія з новою прийомною сім'єю

Суд відбудеться в жовтні і слухання будуть проходити в закритому режимі. В якості доказів є укладення різних лікарів і психіатрів. В одних зазначено, що Наталія на даний момент – 16-річна дівчинка, в інших – про те, що їй насправді майже 30 років.

Почала чути голоси і погрожувати батькам: історія з усиновленням в США отримала продовження Лікарі стверджували, що я хвора: українка розповіла, як втратила новонароджену доньку
Новини України усыновлениеистория
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся