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Скандальний Потап поділився архівним фото з сином, на якому його не впізнати

Репер Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Катерина Собкова

Потап (Олексій Потапенко), який знайшов несподіване "застосування" своїм пісням, продемонстрував у мережі фото зі своїм сином Андрієм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост у Instagram репера.

Справа в тому, що сьогодні, 6 вересня, синові артиста виповнюється 16 років. Тому зірковий батько опублікував фото з дитиною та лаконічно привітав її.

"З днем народження, синку", - зазначив Потап у публікації.

Архівний знімок Потапа із сином (фото: instagram.com/realpotap)

Зазначимо, що на знімку зображено зовсім маленького хлопчика та молодого Потапа. Зараз юнак виглядає зовсім інакше - він уже вищий за маму, директорку продюсерського центру Pomitni Ірину Горову.

Син Потапа зараз (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Зазначимо, що Олексій та Ірина були разом близько 15 років, проте у 2014 році кохані розлучилися. Втім артист підтримує зв'язок із сином, бере участь у його вихованні.

Син Потапа на музичному фестивалі в Угорщині у серпні 2024 року (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Як зазначила Горова: "Олексій дуже класний батько. Він Андрія дуже правильно вчить і підказує, що чоловік має робити у своєму дорослішанні. Вони постійно переписуються, телефонують один одному. Андрій часто приїжджає на свої канікули до батька, вони грають у баскетбол" .

Де зараз Потап

До речі, репер та продюсер уже довгий час живе за кордоном. При цьому артист жодного разу не пояснив публічно, як саме він виїхав із країни під час воєнного стану.

Також Потап регулярно потрапляє у скандали: то через виступи в німецьких нічних клубах з російськомовними піснями, то через роздуми на тлі пальм про "нові можливості" за кордоном.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

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