Скандальная поездка Зеленского в Золотое: появилось полное видео

Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области, находящееся на линии разграничения. Президент два дня пробыл в поселке, где пообщался с мирным населением, и на повышенных тонах поговорил с добровольцами, которые против разведения войск. На официальной странице Зеленского в Facebook появилось 20-минутное видео с поездки.

"2 дня в Золотом. Там, где люди живут прямо на линии фронта. Там, где обстрелы - не тема митингов, а круглосуточная угроза жизни пожилых людей и детей. Там, где всех объединяют надежды на мир. Искренние встречи, откровенные разговоры, общие надежды. Мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей на Донбассе", - подписано видео.

Кроме общения с населением, посещения школы, показали и разговор на повышенных тонах с добровольцами. Судя по смонтированному видеоролику, люди, оставшиеся жить в Золотом, поддерживают разведение войск.

Но ветераны полка "Азов" выступили против. Доброволец Денис с позывным "Янтарь" напомнил Зеленскому о том, что Россия сделала с Абхазией, Карабахом и другими горячими точками.

Он сказал, что с разведением не нужно спешить и нужно делать это по принципу "длинного пути". Владимир Зеленский попросил показать оружие, которым владеют ветераны "Азова".

"Я просто вам сказал, уберите оружие. Вывезите его..." - сказал президент.

На что Денис "Янтарь" попросил подписать с Зеленским меморандум, который требуют участники акции "Ні, капітуляції".

Кроме того, из официального видеоролика не стали вырезать тот момент, в котором Зеленский сказал, что "он не лох".

Стоит отметить, что скандальное общение с добровольцами, которое вызвало огромный резонанс общественности, некоторые называют "подставой", которую организовали люди из окружения президента.

В титрах в конце ролика указано, что незаконное оружие, которое было у противников разведения войск, из Золотого вывезено.

Зеленский в Золотом (видео: facebook.com/zelenskiy95)