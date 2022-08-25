Скандальная педагог Бильченко подозревается в государственной измене: вербовала корректировщиков

Как установило следствие, бывшая преподавательница одного из столичных вузов, с февраля этого года создала в социальных сетях несколько групп и вербовала граждан Украины для получения от них информации о расположении и перемещении военнослужащих ВСУ и территориальной обороны Киева и области.

Стоит отметить, что подозреваемая с февраля находилась на территории государства-агрессора. С 24 февраля ей удалось завербовать более 10 человек по заданию от кураторов из России.

Завербованные обходили указанные участки в Киеве и Киевской области, фотографировали места дислокации и передвижения украинских военнослужащих, а потом эту информацию передавали кураторам в силовых структурах РФ.

Фото: Офис генерального прокурора

На своей странице в запрещенной в Украине социальной сети VK и на канале YouTube женщина публиковала видео и тексты, где оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

А также она призывала к насильственной смене власти и конституционного порядка, захвату государственной власти Украины

Подозреваемой инкриминированы действия, которые направлены на насильственной смене или свержение конституционного порядка, государственную измену, совершенные в условиях военного времени.

В Офисе генерального прокурора не сообщили имя и фамилию подозреваемой, однако опубликовали фотографии, на которых можно увидеть, что речь идет о скандальной преподавательнице Евгении Бильченко, которую уволили из Национального педагогического университета имени М. Драгоманова за антиукраинские высказывания.

Фото: Бильченко засветилась в России