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Скандальна викладачка Більченко підозрюється у державній зраді: вербувала корегувальників

Фото: Ексвикладачку з Києва Більченко підозрюють у державній зраді (facebook.com/yevzhik)
Автор: Анна Шиканова

Колишня викладачка одного з київських вузів Євгенія Більченко, яка раніше прославилася своїми скандальними антиукраїнськими висловлюваннями, виявилася ще й злочинницею. За даними прокуратури, Більченко вербувала коригувальників вогню на території Києва та області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як встановило слідство, колишня викладачка одного зі столичних вузів, з лютого цього року створила в соціальних мережах кілька груп і вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування і переміщення військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони Києва та області.

Варто зазначити, що підозрювана з лютого перебувала на території держави-агресора. З 24 лютого їй вдалося завербувати понад 10 осіб за завданням від кураторів з Росії.

Завербовані обходили зазначені ділянки в Києві та Київській області, фотографували місця дислокації й пересування українських військовослужбовців, а потім цю інформацію передавали кураторам в силових структурах РФ.

Фото: офіс генерального прокурора

На своїй сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі VK і на каналі YouTube жінка публікувала відео і тексти, де виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

А також вона закликала до насильницької зміни влади та конституційного порядку, захоплення державної влади України

Підозрюваній інкриміновані дії, які спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу, державну зраду, вчинені в умовах воєнного часу.

В офісі генерального прокурора не повідомили ім'я та прізвище підозрюваної, проте опублікували фотографії, на яких можна побачити, що йдеться про скандальну викладачку Євгенію Більченко, яку звільнили з Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова за антиукраїнські висловлювання.

Фото: Більченко засвітилася в Росії

До речі, раніше ми писали про те, що Більченко засвітилася в Росії у футболці із забороненим знаком російських військових.

А також писали про те, що скандальна Більченко скаржилася на цькування в Росії.

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