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Скандальная педагог Бильченко подозревается в государственной измене: вербовала корректировщиков

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Четверг 25 августа 2022 12:52
Скандальная педагог Бильченко подозревается в государственной измене: вербовала корректировщиков Фото: Экс-педагога из Киева Бильченко подозревают в государственной измене (facebook.com/yevzhik)
Автор: Анна Шиканова

Бывшая преподавательница одного из киевских вузов Евгения Бильченко, которая ранее прославилась своими скандальными антиукраинскими высказываниями, оказалась еще и преступницей. По данным прокуратуры, Бильченко вербовала корректировщиков огня на территории Киева и области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как установило следствие, бывшая преподавательница одного из столичных вузов, с февраля этого года создала в социальных сетях несколько групп и вербовала граждан Украины для получения от них информации о расположении и перемещении военнослужащих ВСУ и территориальной обороны Киева и области.

Стоит отметить, что подозреваемая с февраля находилась на территории государства-агрессора. С 24 февраля ей удалось завербовать более 10 человек по заданию от кураторов из России.

Завербованные обходили указанные участки в Киеве и Киевской области, фотографировали места дислокации и передвижения украинских военнослужащих, а потом эту информацию передавали кураторам в силовых структурах РФ.

Скандальная педагог Бильченко подозревается в государственной измене: вербовала корректировщиков

Фото: Офис генерального прокурора

На своей странице в запрещенной в Украине социальной сети VK и на канале YouTube женщина публиковала видео и тексты, где оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

А также она призывала к насильственной смене власти и конституционного порядка, захвату государственной власти Украины

Подозреваемой инкриминированы действия, которые направлены на насильственной смене или свержение конституционного порядка, государственную измену, совершенные в условиях военного времени.

В Офисе генерального прокурора не сообщили имя и фамилию подозреваемой, однако опубликовали фотографии, на которых можно увидеть, что речь идет о скандальной преподавательнице Евгении Бильченко, которую уволили из Национального педагогического университета имени М. Драгоманова за антиукраинские высказывания.

Скандальная педагог Бильченко подозревается в государственной измене: вербовала корректировщиковФото: Бильченко засветилась в России

Кстати, ранее мы писали о том, что Бильченко засветилась в России в футболке с запрещенным знаком российских военных.

А также писали о том, что скандальная Бильченко жаловалась на травлю в России.

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