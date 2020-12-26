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Скандальная киевская елка - в топе лучших в Европе: фото всех новогодних красавиц

Суббота 26 декабря 2020 22:05
Скандальная киевская елка - в топе лучших в Европе: фото всех новогодних красавиц
Новогодняя елка в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Главная новогодняя елка Украины попала в рейтинг красавиц Европы. Об этом свидетельствуют данные ресурса European Best Destinations. Организация подчеркивает, что роскошность и оригинальность украшений не главный критерий, определяющий победительницу. Важно, чтобы елки приносили радость и помогали не терять самообладание в условиях карантина.

Первое место заняла главная литовская елка в Вильнюсе вообще без украшений. 24-метровая елка-инсталляция в столице Литвы сделана из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками.

Скандальная киевская елка - в топе лучших в Европе: фото всех новогодних красавиц

Елка в Вильнюсе (фото: europeanbestdestinations.com)

Второе место заняла французская красавица в Страсбурге с традиционной иллюминацией.

Скандальная киевская елка - в топе лучших в Европе: фото всех новогодних красавиц

Новогодняя елка в Страсбурге (фото: europeanbestdestinations.com)

На третьем месте – пражская елка, которая будет украшать город только к 6 января.

Скандальная киевская елка - в топе лучших в Европе: фото всех новогодних красавиц

Пражская елка (фото: europeanbestdestinations.com)

Швейцарцы решили отойти от традиционной помпезности елок. Поэтому в Базеле появилась очаровательная минималистическая елка. Она находится на четвертом месте рейтинга.

Скандальная киевская елка - в топе лучших в Европе: фото всех новогодних красавиц

Елка в Базеле (фото: europeanbestdestinations.com)

Грузинская елка в Тбилиси заняла пятое место списка. Грузины украсили свою елку очаровательными ангелами и яркими звездами.

Скандальная киевская елка - в топе лучших в Европе: фото всех новогодних красавиц

Новогодняя елка в Тбилиси (фото: europeanbestdestinations.com)

На шестом месте оказалась новогодняя елка, расположенная в Кельне.

Скандальная киевская елка - в топе лучших в Европе: фото всех новогодних красавиц

Кельнская красавица (фото: europeanbestdestinations.com)

Седьмое место в этом рейтинге заняла киевская новогодняя елка. Скандальная украинская красавица вошла в рейтинг благодаря сказочным декорациям, которые точно оставят невероятные воспоминания.

Скандальная киевская елка - в топе лучших в Европе: фото всех новогодних красавиц

Главная украинская елка в Киеве (фото: europeanbestdestinations.com)

Итальянцы решили украсить свою елку в традиционном стиле без лишних декораций. Простота всегда высоко оценивается. Римская красавица заняла восьмое место.

Скандальная киевская елка - в топе лучших в Европе: фото всех новогодних красавиц

Елка в Риме (фото: europeanbestdestinations.com)

Девятое место заняла елка в Варшаве. Поляки в этом году установили живое дерево, которое украсили теплыми огоньками и яркими игрушками.

Скандальная киевская елка - в топе лучших в Европе: фото всех новогодних красавиц

Варшавская елка (фото: europeanbestdestinations.com)

Рейтинг лучших европейских елок закрывает венская красавица, которая оказалась на десятой строчке. Главная елка Австрии этого года живая, украшенная лишь теплыми огоньками. Никаких игрушек, никаких декораций, ничего лишнего.

Скандальная киевская елка - в топе лучших в Европе: фото всех новогодних красавиц

Елка в Вене (фото: europeanbestdestinations.com)

Напомним, что ранее полиция Киева умилила украинцев исполнением знаменитого "Щедрика".

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