Билл Гейтс дал оптимистический прогноз на 2021 год: 12 поводов для радости

Билл Гейтс дал прогноз на 2021 год (Фото: Getty Images)

Основатель Microsoft и миллиарде Билл Гейтс дал свой прогноз на 2021 год. Он высказал мнение, что следующий год будет для мира более позитивным, чем 2020 год.

В своем блоге Билл Гейтс написал, что у человечества есть как минимум 12 поводов для радости в наступающем году. Он отметил, что скорость, с которой фармацевтические компании откликнулись на вызов пандемии и создали вакцину, заслуживает благодарности. В 2021 году многие жители Земли уже смогут свободно вакцинироваться от нового вируса.

Создание вакцины и отношение людей к пандемии

По словам основателя Microsoft, успешных проектов по созданию вакцин становится в мире все больше и это значительно повышает шансы человечества на выживание.

"С таким количеством компаний, использующих разные подходы, существует гораздо больше шансов, что некоторые из вакцин окажутся безопасными и эффективными. Их уже две, и, возможно, станет еще больше", - написал он.

Гейтс считает позитивным момент того, что люди смирились с пандемией и способами защиты от заражения – масками, необходимостью соблюдать социальную дистанцию. Это будет способствовать снижение скорости распространения инфекции. Он считает, что победить коронавирус во всем мире получится и то, как многие страны бросили все силы на борьбу с пандемией, вселяет оптимизм.

Фармакологические компании вышли на новый уровень

Также Билл Гейтс отметил, что фармацевтические компании начали разделять между собой финансовые риски и делиться производственными ресурсами и технологиями.

"Для полной победы над вирусом необходимо произвести от 5 до 10 млрд доз вакцин. Но это не самая главная проблема. Основное препятствие здесь – логистика. Однако человечество сможет решить и этот вопрос", - добавил миллиардер.

Он надеется, что люди перестанут скептически относиться к вакцинации и конспирологические теории о прививках начнут уменьшаться.

"Общественные деятели, ученые и семейные врачи должны взять на себя важную миссию – рассказывать людям о пользе новой вакцины", - считает Гейтс.

Кроме того, по его мнению, позитивным можно считать и тот момент, что врачи продолжают разрабатывать и другие способы борьбы с вирусом – в частности, использование антител. Гейтс уверен, что технологии тестирования развиваются ежедневно и совсем скоро люди смогут массово получить доступ к экспресс-тестам, которые можно будет делать самостоятельно.

Люди стали объединяться в борьбе против коронавируса

Он добавил, что его радует ситуация с заболеваемостью в более бедных странах и он признал, что ошибся в своих более ранних прогнозах, так как заболеваемость и смертность в Африке к югу от Сахары ниже, чем в США и Европе.

По словам Билла Гейтса, позитивным является и то, что весь мир сплотился, чтобы побороть пандемию. Такая крупная трагедия не самый лучший повод для сотрудничества, но человечество показало себя с наилучшей стороны, а опыт поможет объединяться людям и в других трудных ситуациях.

Напомним, ранее мы писали о том, что Билл Гейтс дал прогнозы о том, когда ждать новую пандемию в мире.

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