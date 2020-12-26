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Скандальна київська ялинка - у топі кращих в Європі: фото усіх новорічних красунь

Субота 26 грудня 2020 22:05
Скандальна київська ялинка - у топі кращих в Європі: фото усіх новорічних красунь
Новорічна ялинка у Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Головна новорічна ялинка України потрапила до рейтингу красунь Європи. Про це свідчать дані ресурсу European Best Destinations. Організація наголошує, що розкішність та оригінальність прикрас не головний критерій, який визначає переможницю. Важливо, щоб ялинки приносили радість та допомагали не втрачати самовладання в умовах карантину.

Перше місце посіла головна литовська ялинка у Вільнюсі взагалі без прикрас. 24-метрова ялинка-інсталяція в столиці Литви зроблена з металевих блоків з LED-лампочками, дзеркалами і живими ялиновими гілками.

Скандальна київська ялинка - у топі кращих в Європі: фото усіх новорічних красунь

Ялинка у Вільнюсі (фото: europeanbestdestinations.com)

Друге місце посіла французька красуня у Страсбурзі з традиційною ілюмінацією.

Скандальна київська ялинка - у топі кращих в Європі: фото усіх новорічних красунь

Новорічна ялинка у Страсбурзі (фото: europeanbestdestinations.com)

На третьому місці – празька ялинка, яка буде прикрашати місце лише до 6 січня.

Скандальна київська ялинка - у топі кращих в Європі: фото усіх новорічних красунь

Празька ялинка (фото: europeanbestdestinations.com)

Швейцарці вирішили відійти від традиційної помпезності ялинок. Тож у Базелі з'явилася чарівна мінімалістична ялинка. Вона знаходиться на четвертому місці рейтингу.

Скандальна київська ялинка - у топі кращих в Європі: фото усіх новорічних красунь

Ялинка у Базелі (фото: europeanbestdestinations.com)

Грузинська ялинка у Тбілісі посіла п'яте місце списку. Грузини прикрасили свою ялинку чарівними янголами та яскравими зорями.

Скандальна київська ялинка - у топі кращих в Європі: фото усіх новорічних красунь

Новорічна ялинка у Тбілісі (фото: europeanbestdestinations.com)

На шостому місці опинилася новорічна ялинка, розташована у Кельні.

Скандальна київська ялинка - у топі кращих в Європі: фото усіх новорічних красунь

Кельнська красуня (фото: europeanbestdestinations.com)

Сьоме місце цього рейтингу посіла київська новорічна ялинка. Скандальна українська красуня увійшла до рейтингу завдяки казковим декораціям, які точно залишать неймовірні спогади.

Скандальна київська ялинка - у топі кращих в Європі: фото усіх новорічних красунь

Головна українська ялинка у Києві (фото: europeanbestdestinations.com)

Італійці вирішили прикрасити свою ялинку у традиційному стилі без зайвих декорацій. Простота завжди високо оцінюється. Римська красуня посіла восьме місце.

Скандальна київська ялинка - у топі кращих в Європі: фото усіх новорічних красунь

Ялинка у Римі (фото: europeanbestdestinations.com)

Дев'яте місце посіла ялинка у Варшаві. Поляки цьогоріч установили живе дерево, яке прикрасили теплими вогниками та розкішними іграшками.

Скандальна київська ялинка - у топі кращих в Європі: фото усіх новорічних красунь

Варшавська ялинка (фото: europeanbestdestinations.com)

Рейтинг найкращих європейських ялинок закриває віденська красуня, що опинилася на десятій стрічці. Головна ялинка Австрії цього року жива, прикрашена лише теплими вогниками. Ніяких іграшок, ніяких декорацій, нічого зайвого.

Скандальна київська ялинка - у топі кращих в Європі: фото усіх новорічних красунь

Ялинка у Відні (фото: europeanbestdestinations.com)

Нагадаємо, що раніше поліція Києва замилувала українців виконанням знаменитого "Щедрика".

Раніше Білл Гейтс дав прогноз на 2021 рік. Засновник Microsoft і мільярдер у своєму блозі написав, що у людства є як мінімум 12 приводів для радості в наступаючому році.

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