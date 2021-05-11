Скандальная 8-летняя блогерша вернулась к 13-летнему бойфренду и они уже снимают новые видео

Так, первый нарушил молчание 13-летний Паша.

"Мечта №1 выполнена", - подписал он снимок с Миланой.

На фото Милана и Паша стоят в обнимку с мягкой игрушкой на фоне фонтана.

В своем аккаунте Милана прокомментировала свою встречу с мальчиком.

"Мы не виделись меньше двух месяцев, а мне показалось что прошла вечность. Паша подарил мне этого медведика, как думаете на сколько % 1-100 он похож на Пашу?" - написала Милана.

Милана Маханец с бойфрендом снова встретились (instagram.com/pasha_pa)

Кроме того, скандальная пара снова начала снимать видео развлекательного характера для социальных сетей. На фото видно, что вместе с Маханец и Паем также записывает ролики блогер Дарий Батаев.

Милана и Паша снимают новые видео (instagram.com/milamaxanets)