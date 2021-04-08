8-летняя скандальная блогер Милана сравнила себя с гениями - Бетховеном и Ван Гогом

Скандальная блогер Милана Маханец после волны хейта, которая хлынула после ее якобы "романа" с 13-летним коллегой Пашей Паем , сравнила себя с гениями - Ван Гогом, Гофманом, Достоевским, Пушкиным и другими писателями, музыкантами и художниками.

Такую неоднозначную параллель Милана провела на своей странице в Instagram .

Девочка пишет, что многие по-настоящему талантливые, гениальные люди имели отклонения, отличались от других, тем самым вызывая к себе негативное отношение и оценки.

"Стоит ли загонять этих людей в рамки стандартов или они нужны миру такими какими они есть?" - решила пофилософствовать Милана.

В список гениев "с отклонениями" блогер внесла одержимого бесом Ван Гога, Гофмана, страдавшего манией преследования и галлюцинациями, Врубеля и Хармса, что были клиентами психбольниц, Достоевского с его эпилепсией, Мандельштама с неврозом и попытками суицида.

"Серьезными расстройствами психики страдали Шуман, Бетховен, Гаршин, Гоголь, Руссо, Ницше, Чюрленис, Гендель. Анна Ахматова боялась открытых пространств, а Маяковский инфекций, он повсюду носил с собою мыльницу", - продолжила девочка список фамилий, некоторые из которые+х незнакомы даже многим взрослым.

Но это еще не все: в перечень гениев "с отклонениями" вошли Берлиоз, Рафаэль, Крамской, Державин, Мопассан, Глинка, Скрябин и даже Пушкин.

Скриншот: Милана Маханец сравнивает себя с гениями (instagram.com/milamaxanets)

Напомним, что о девочке-блогере заговорила вся страна, когда всплыла правда про ее якобы отношения с 13-летним мальчиком Пашей Паем. Они оба Likee-блогеры. В своих соцсетях они показывали, что целуются и даже вместе спят.

Скриншот: Милана Маханец и Паша Пай (instagram.com/milamaxanets)