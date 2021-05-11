Скандальна 8-річна блогерка повернулася до 13-річного бойфренда і вони вже знімають нові відео

Скандальна блогер Мілана Маханець після хвилі хейту, який хлинув після її роману в інтернеті з блогером Пашею Паєм, знову стала з ним зустрічатися. Так, через деякий час після скандалу неповнолітні перший раз побачилися і вже навіть знімають нові відео.
Про це свідчать дані з Instagram Мілани і Паші.
Так, перший порушив мовчання 13-річний Паша.
"Мрія №1 виконана", - підписав він знімок з Міланою.
На фото Мілана і Паша стоять обійнявшись з м'якою іграшкою на тлі фонтану.
У своєму акаунті Мілана прокоментувала свою зустріч з хлопчиком.
"Ми не бачилися менше двох місяців, а мені здалося що пройшла вічність. Паша подарував мені цього ведмедика, як думаєте на скільки % 1-100 він схожий на Пашу?"- написала Мілана.
Крім того, скандальна пара знову почала знімати відео розважального характеру для соціальних мереж. На фото видно, що разом з Маханець і Паєм також записує ролики блогер Дарій Батаєв.
Як ми раніше писали, 8-річна зкайданна блогер Мілана порівняла себе з геніями-Бетховеном і Ван Гогом.
До слова, мама дівчинки все пояснила хайпом, мовляв, ніякого роману зовсім не було, і вона не бачить нічого поганого, що діти грають у Дорослі стосунки.