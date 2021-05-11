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Скандальна 8-річна блогерка повернулася до 13-річного бойфренда і вони вже знімають нові відео

Автор: Людмила Жукова

Скандальна блогер Мілана Маханець після хвилі хейту, який хлинув після її роману в інтернеті з блогером Пашею Паєм, знову стала з ним зустрічатися. Так, через деякий час після скандалу неповнолітні перший раз побачилися і вже навіть знімають нові відео.

Про це свідчать дані з Instagram Мілани і Паші.

Так, перший порушив мовчання 13-річний Паша.

"Мрія №1 виконана", - підписав він знімок з Міланою.

На фото Мілана і Паша стоять обійнявшись з м'якою іграшкою на тлі фонтану.

У своєму акаунті Мілана прокоментувала свою зустріч з хлопчиком.

"Ми не бачилися менше двох місяців, а мені здалося що пройшла вічність. Паша подарував мені цього ведмедика, як думаєте на скільки % 1-100 він схожий на Пашу?"- написала Мілана.

Мілана Маханець з бойфрендом знову зустрілися (instagram.com/pasha_pa)

Крім того, скандальна пара знову почала знімати відео розважального характеру для соціальних мереж. На фото видно, що разом з Маханець і Паєм також записує ролики блогер Дарій Батаєв.

Мілана і Паша знімають нові відео (instagram.com/milamaxanets)

Як ми раніше писали, 8-річна зкайданна блогер Мілана порівняла себе з геніями-Бетховеном і Ван Гогом.

До слова, мама дівчинки все пояснила хайпом, мовляв, ніякого роману зовсім не було, і вона не бачить нічого поганого, що діти грають у Дорослі стосунки.

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Новини України Милана Маханец