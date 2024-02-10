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Скандальна Стужук похизувалася відпочинком з росіянками. Українці мовчати не стали

Стужук осоромилася новою витівкою (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)
Автор: Поліна Іваненко

Скандальна блогерка Софія Стужук, яка побудувала бізнес в Україні, а потім виїхала за кордон на тлі повномасштабної війни, нарвалася на нову порцію хейту. Зрадниця відправилася на відпочинок з представницями країни-агресорки.

Чим нині займається Стужук та як на її відпустку з росіянками реагують українці, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram блогерки, Telegram-канал INSTAMANIA.

Де зараз Стужук

На тлі повномасштабної війни блогерка переїхала до Риги, де вдруге вийшла заміж та народила четверту дитину. А нині ж вона відпочиває в ОАЕ. При цьому Стужук навіть не приховує, що проводить час та створює контент з росіянками.

Вона знімає відео з блогерками Надін Сєровскі, Оленою Сажиною та Альбіною Затонською. Жодна з них не засудила путінський режим та повномасштабну війну РФ проти України.

Стужук та росіянки в Дубай (скріншоти)

При цьому зрадниця хизується тілом, називає себе та росіянок "дубайськими мамасітами" й продовжує транслювати контент мовою країни-агресорки. 

Як реагують українці

Користувачі мовчати не стали. У коментарях під дописами з фото Стужук українці пишуть:

  • "За гроші готова навіть з трупом спати. Проститутка"
  • "Стужучка абсолютно безсовісна жадібна мр*зота"
  • "Вона вже давно не гідна уваги"
  • "Сподіваюсь, її позбавили громадянства? Вона не заслуговує називатись українкою"
  • "Ескортниці болота".

Що Стужук казала про війну

24 лютого 2022 року блогерка перебувала у Києві, у своєму будинку поруч з дітьми. Вона не одразу назвала РФ агресором, але потім в одному з дописів усе ж написала, що саме ця країна напала на Україну. Втім, після цього Стужук робила чимало скандальних заяв.

Допис Стужук про війну (скріншот)

Блогерка казала, що більше не повернеться в Україну. Потім вона називала себе "аполітичною" людиною, а восени 2022 року навіть заявила, що українці "винні" у тому, що їх бомблять ракетами, бо вони радіють через удари по РФ та Кримському мосту. 

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