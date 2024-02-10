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Скандальная Стужук похвасталась отдыхом с россиянками. Украинцы молчать не стали

Стужук опозорилась новой выходкой (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)
Автор: Полина Иваненко

Скандальная блоггерша София Стужук, построившая бизнес в Украине, а затем уехавшая за границу на фоне полномасштабной войны, нарвалась на новую порцию хейта. Предательница отправилась на отдых с представительницами страны-агрессора.

Чем сейчас занимается Стужук и как на ее отпуск с россиянками реагируют украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Instagram блогерши, Telegram-канал INSTAMANIA.

Где сейчас Стужук

На фоне полномасштабной войны блогерша переехала в Ригу, где второй раз вышла замуж и родила четвертого ребенка. А сейчас она отдыхает в ОАЭ. При этом Стужук даже не скрывает, что проводит время и создает контент с россиянками.

Она снимает видео с блогершами Надин Серовски, Еленой Сажиной и Альбиной Затонской. Ни одна из них не осудила путинский режим и полномасштабную войну РФ против Украины.

Стужук и россиянки в Дубаи (скриншоты)

При этом прдательница кичится телом, называет себя и россиянок "дубайскими мамаситами" и продолжает транслировать контент на языке страны-агрессора.

Как реагируют украинцы

Пользователи молчать не стали. В комментариях под постами с фото Стужук украинцы пишут:

  • "За деньги готова даже с трупом спать. Проститутка"
  • "Стужучка совершенно бессовестная жадная мр*зота"
  • "Она уже давно недостойна внимания"
  • "Надеюсь, ее лишили гражданства? Она не заслуживает называться украинкой"
  • "Эскортницы болота".

Что Стужук говорила о войне

24 февраля 2022 года блогерша находилась в Киеве, в своем доме рядом с детьми. Она не сразу назвала РФ агрессором, но потом в одном из постов все же написала, что именно эта страна напала на Украину. Впрочем, после этого Стужук делала немало скандальных заявлений.

Сообщение Стужук о войне (скриншот)

Блогерша говорила, что больше не вернется в Украину. Затем она называла себя "аполитическим" человеком, а осенью 2022 года даже заявила, что украинцы "виновны" в том, что их бомбят ракетами, потому что они радуются ударам по РФ и Крымскому мосту.

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