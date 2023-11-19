Скандальна Фаріон назвала міністра освіти "неуком", а своїх студентів - "збродом"

Що Фаріон каже про звільнення та Лісового

За словами скандальної громадської діячки, її звільнили нібито незаконно та під "тиском зверху". При цьому Фаріон зазначила, що втратила посаду через публічну заяву, яка, як вона стверджує, знаходиться "за межами професійних обов'язків".

Також вона пригадала про Лісового, який публічно оголосив про її звільнення.

"Я проаналізую лише текст від основного неука країни, від основного плагіатора країни, від людини, якій байдуже до власних наукових досягнень. Ця людина сьогодні представляє Міністерство освіти, прізвище цієї людини - Лісовий", - заявила Фаріон.

Вона додала, що раніше вже випускала чимало "розгромних відео про цього неука, який добиває нашу освіту в час нашої національно-визвольної війни, прикриваючись солодкавою риторикою про захист української армії і українських воїнів".

Фаріон видала нову заяву (фото: Getty Images)

Що Фаріон каже про студентів, які виступили проти неї

Діячка заявила, що нині вона стала "не жертвою, а дисиденткою". При цьому вона вибухнула погрозами про те, що буде вимагати не тільки свого поновлення на посаді, а відставки ректора "Львівської політехніки", й відставки всіх тих, хто підписав наказ про її звільнення. "Дісталося" й студентам, які виходили на мітинги та вимагали, аби Фаріон втратила роботу.

"А ми хочемо вигравати на фронті, коли у нас в тилу гарцюють відкриті вороги, які нацьковують не на викладачку, Лісовий, я не викладачка. У вас, очевидно, ранги чітко визначені в Міністерстві освіти.

Я була професором кафедри української мови. Так от, ви на професора кафедри української мови нацькували дивний збрід з матюковими гаслами, яких ви назвали студентами, які не мають жодного стосунку до Львівської політехніки", - заявила вона

Студенти виходили на мітинг проти Фаріон (колаж: РБК-Україна)

Скандал навколо Фаріон - з чого усе почалося

Декілька днів тому Фаріон розкритикувала захисників України, зокрема полк "Азов". Вона заявила, що не може назвати російськомовних військовослужбовців українцями.

Згодом на таку заяву відреагував командир полку "Азов". "Тавр" жорстко розніс Фаріон і зробив це російською мовою.

Після цього омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до відповідних органів, аби заяви діячки перевірили. На тлі цього студенти "Львівської політехніки" вимагали звільнення Фаріон.