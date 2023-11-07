Мовний омбудсмен відреагував на заяви Фаріон про "азовців" і звернувся до СБУ

Напередодні українська мовознавиця Ірина Фаріон виступила із заявами про те, що військових, які розмовляють російською мовою, не можна називати українцями. Своєю чергою до Фаріон звернулися заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін і парамедик Катерина "Пташка" Поліщук. Мовний омбудсмен також дав свою реакцію.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram -допис Дмитра Лубінця передає, що сказав мовний омбудсмен.

Реакція мовного омбудсмена

Дмитро Лубінець зазначив, що в ЗСУ служать та захищають Україну чоловіки й жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо.

Він додав, що приниження їх людської гідності за певними ознаками чи створення стосовно такої особи образливої, зневажливої атмосфери - це, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України.

"Особисто звернувся до відповідних органів державної влади - Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування", - написав Лубінець.

При цьому омбудсмен не згадував про імена та прізвища людей, які фігурують у конфлікті.

Нагадаємо, що мовознавиця Ірина Фаріон, що не може вважати українцями тих, хто не говорить українською, особливо в армії.

"Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть руськими, ну і все. Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти, покажіть свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з цієї української мови пам'ятник нашому життю", - заявила вона.