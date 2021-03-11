Скандал с учителем в Киеве из-за урока танцев: в деле неожиданный поворот

Школьники отпросились с урока только у учительницы английского языка, но не поставили в известность классного руководителя Сергея Берендеева. Он узнал об отсутствии детей, нашел их в актовом зале на репетиции и потребовал вернуться на урок, так как подготовка к ВНО важнее, чем вальс.

Отец одного из школьников Олег Дорошенко узнав об этом, начал конфликтовать и требовать от педагога возмещения средств за сорванную репетицию. Претензии к учителю Дорошенко высказывал в нецензурной форме.

Администрация лицея встала на сторону Берендеева и сообщила, что он поступил правильно. Однако после инцидента к руководству учебного заведения наведался Дорошенко, который является попечителем родительского фонда. Он требовал извинений от Берендеева и компенсацию. Директор школы Татьяна Ермак заявила, что у Дорошенко есть индульгенция, так как он помогает с общественным бюджетом. В ответ на это Берендеев отказался от классного руководства.

"На следующий день мне сообщили, что отец признает свою вину и придет извиняться, но никто не пришел", - сообщил учитель.

После этого директор лицея заявила, что школа не имеет отношения к этой ситуации и это личный конфликт между Берендеевым и отцом. Педагог ответил, что будет обращаться за защитой своих прав в другие инстанции.

"Мне сказали, что отец извинится, главное никуда не обращайся. Но через час меня вызвали повторно и предложили должность завуча по воспитательной работе в обмен на мое извинение перед отцом", - рассказал Берендеев.

После его отказа ему намекнули о неприятностях. А на следующий день у 11 класса появился новый классный руководитель, который был одобрен Дорошенко. Якобы тот лично проводил кастинги с преподавателями.

"Меня обвинили, что я оскорбляю отца, сорвав свое родительское собрание, ну и нужно готовиться к увольнению", - добавил Берендеев.

Стоит отметить, что Сергей Берендееев – педагог с 15-летним стажем. В образовательном сообществе его считают одним из лучших учителей истории Украины, мира и правоведения. Его ученики получают призы на конкурсах, побеждают в олимпиадах и на ВНО – самые высокие баллы по истории. После скандала ученики организовали флешмоб в поддержку любимого учителя.