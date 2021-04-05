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В Киеве девушка продавала липовые спецпропуска на транспорт: в полиции рассказали детали

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 15:26
В Киеве девушка продавала липовые спецпропуска на транспорт: в полиции рассказали детали Фото: В Киеве мошенница продавала липовые спецпропуска для транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве сотрудники полиции обнаружили 18-летнюю девушку, которая в социальных продавала поддельные спецпропуска для проезда в общественном транспорте на период локдауна.

Как сообщил замначальника Национальной полиции Андрей Крищенко на брифинге в эфире телеканала "Украина 24", нарушительницу уже задержали.

Девушка разместила свое объявление в Facebook. Она указала, что продает спецбилет на проезд в транспорте и вместе с ним справку о трудоустройстве в одной из больниц столицы. За полный пакет она хотела 200 гривен.

"Задержан пока один человек, но у нас есть несколько уголовных производств, есть обращения из городской администрации, транспортного управления насчет продажи специальных пропусков. Зарегистрировано еще одно производство в Шевченковском управлении, и есть другие данные. Все это отслеживается и проверяется. Не думаю, что это будет что-то массовое. У этой женщины было сто пропусков. Мы проверим в первую очередь, где она их взяла, и будет нести ответственность согласно закону за подделку документов", - рассказал Крищенко.

Он отметил, что за такое правонарушение виновный может получить наказание от огромного штрафа до 3 лет лишения свободы.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса (Подделка иного официального документа). Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве в маршрутки можно попасть без спецпропусков.

А также рассказывали о том, что таксисты в Киеве взвинтили цены из-за введения ограничений на проезд в общественном транспорте.

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