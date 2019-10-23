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Скандал с сольником Повалий: муж певицы сделал заявление

STYLERПерсоны    23.10.2019 - 17:14
Скандал с сольником Повалий: муж певицы сделал заявление
Игорь Лихута (facebook.com.lihuta.igor)

Муж Повалий прокомментировал отмену сольного концерта певицы в Киеве

Супруг Таисии Повалий Игорь Лихута высказался об отмене концерта своей жены в Киеве. Напомним, что скандальная артистка, которая давно живет в России, собралась в Украину с сольным концертом, но выступление сама же и отменила. Лихута уверил, что они посоветовались с некими людьми и решили, что, действительно, сейчас выступление Повалий в Киеве, будет неуместно.

"Посоветовавшись с профессионалами, мы с Таисией пришли к выводу, что из-за политической ситуации в нашей стране этот концерт проводить не стоит. Могут быть разные "неожиданности". Поэтому решили подождать", - цитирует Лихуту "КП в Украине".

Скандал с сольником Повалий: муж певицы сделал заявлениеИгорь Лихута с женой не думают сдаваться (povaliy.com.ua)

Лихута поведал, что певица очень расстроилась, что не может дать концерт во "Дворце Украина" в Киеве. Также в планах пары давать концерты за рубежом. Лихута очень надеется, что концерт все же состоится в столице, пусть даже через пару лет.

"Мы все равно сделаем этот концерт через год или через полтора. Надеюсь, ситуация в стране изменится", - подытожил Лихута.

Также муж опальной артистки заявил, что они не думают сдаваться.

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