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Скандал з сольником Повалій: чоловік співачки зробив заяву

STYLERПерсони    23.10.2019 - 17:14
Скандал з сольником Повалій: чоловік співачки зробив заяву
Ігор Ліхута (facebook.com.lihuta.igor)

Чоловік Повалій прокоментував скасування сольного концерту співачки в Києві

Чоловік Таїсії Повалій Ігор Ліхута висловився про скасування концерту своєї дружини в Києві. Нагадаємо, що скандальна артистка, яка давно живе в Росії, зібралася в Україну з сольним концертом, але виступ сама ж і відмінила. Ліхута запевнив, що вони порадилися з якимись людьми і вирішили, що, дійсно, зараз виступ Повалій у Києві, буде недоречний.

"Порадившись з професіоналами, ми з Таїсією прийшли до висновку, що через політичну ситуацію в нашій країні цей концерт проводити не варто. Можуть бути різні "несподіванки". Тому вирішили почекати", - цитує Ліхуту "КП в Україні".

Скандал з сольником Повалій: чоловік співачки зробив заявуІгор Ліхута з дружиною не думають здаватися (povaliy.com.ua)

Ліхута розповів, що співачка дуже засмутилася, що не може дати концерт у Палаці "Україна" в Києві. Також у планах пари давати концерти за кордоном. Ліхута дуже сподівається, що концерт все-таки відбудеться в столиці, нехай навіть через пару років.

"Ми все одно зробимо цей концерт через рік чи через півтора. Сподіваюся, ситуація в країні зміниться", - підсумував Ліхута.

Також чоловік опальної артистки заявив, що вони не думають здаватися.

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