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Скандал в школе: в Николаеве родителей заставляют выплачивать кредит учебного заведения

STYLERЖизнь    10.09.2019 - 18:12
Скандал в школе: в Николаеве родителей заставляют выплачивать кредит учебного заведения
В Николаеве родителей заставляют выплачивать кредит школы (фото: коллаж РБК-Украина)

В одной из николаевских школ родителей просят сдать деньги, чтобы рассчитаться за кредит, который взяла школа

В Николаеве в школе №18 классная руководительница сообщила, что по распоряжению директора, родителям необходимо сдавать по 40 грн в месяц в фонд учебного заведения. Эти деньги пойдут на оплату кредита школы. Об этом рассказала Наталья Рожкова в группе "Батьки SOS" в Facebook.

Рожкова рассказала, что школа взяла кредит в размере 90 тысяч гривен на ремонт столовой. Она также написала, что школа требует деньги и на другие нужды, которые родители не обязаны оплачивать.

Классный руководитель отметила, что деньги нужны для того чтобы купить детям мел, подарки. Кроме того, уборщице необходимо дать 200 грн от класса. Деньги также будут необходимы, чтобы поздравить учителей.

Женщина также отметила, что их новый классный руководитель - школьный психолог, у которой уже есть выпускной девятый класс.

Скандал в школе: в Николаеве родителей заставляют выплачивать кредит учебного заведения

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали эту ситуацию.

  • Как школа может взять кредит, не являясь доходной организацией? Кто дает такие кредиты? Бред;
  • Кредит? Школа? У кого? Наверно в кредит у директора под 50% годовых;
  • Я просто под столом! Даже не знаю, что вам сказать. Ржу, так что живот болит. Подайте запрос в горсовет о помощи в погашении кредита;
  • Не расстраивайтесь. Попросите копию кредитных договоров, чтобы убедиться, что классная вас не разводит. Закиньте такую удочку. А потом с этими документами прямо в прокуратуру с заявлением, что родителей заставляют тушить, чью-то аферу.

Скандал в школе: в Николаеве родителей заставляют выплачивать кредит учебного заведенияСкандал в школе: в Николаеве родителей заставляют выплачивать кредит учебного заведенияСкандал в школе: в Николаеве родителей заставляют выплачивать кредит учебного заведения

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Запорожье жестоко подрались девочки-подростки. При этом мальчики снимали все на видео.

Ранее сообщалось о том, что школа под Тернополем шокировала туалетами, в которых нет перегородок, и стоит окно во всю стену.

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