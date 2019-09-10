Скандал в школі: у Миколаєві батьків змушують виплачувати кредит навчального закладу

У Миколаєві батьків змушують виплачувати кредит школи (фото: колаж РБК-Україна)

В однієї з миколаївських шкіл батьків просять здати гроші, щоб розрахуватися за кредит, який взяла школа

У Миколаєві в школі №18 класна керівниця повідомила, що за розпорядженням директора, батькам необхідно здавати по 40 грн в місяць у фонд навчального закладу. Ці гроші підуть на оплату кредиту школи. Про це розповіла Наталія Рожкова у групі "Бацьки SOS" в Facebook.

Рожкова розповіла, що школа взяла кредит у розмірі 90 тисяч гривень на ремонт їдальні. Вона також написала, що школа вимагає гроші і на інші потреби, які батьки не зобов'язані оплачувати.

Класний керівник зазначила, що гроші потрібні для того, щоб купити дітям крейди, подарунки. Крім того, прибиральниці необхідно дати 200 грн від класу. Гроші також будуть необхідні, щоб привітати вчителів.

Жінка також зазначила, що їх новий класний керівник - шкільний психолог, у якої вже є випускний дев'ятий клас.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію.

Як школа може взяти кредит, якщо вона не є прибутковою організацією? Хто дає такі кредити? Маячня;

Кредит? Школа? У кого? Напевно в кредит у директора під 50% річних;

Я просто під столом! Навіть не знаю, що вам сказати. Ржу, так що живіт болить. Подайте запит до міськради про допомогу в погашенні кредиту;

Не засмучуйтесь. Попросіть копію кредитних договорів, щоб переконатися, що класна вас не розводить. Закиньте таку вудку. А потім з цими документами прямо в прокуратуру із заявою, що батьків змушують гасити, чиюсь аферу.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Запоріжжі жорстоко побилися дівчата-підлітки. При цьому хлопці знімали все на відео.

Раніше повідомлялося про те, що школа під Тернополем шокувала туалетами, в яких немає перегородок, і стоїть вікно у всю стіну.