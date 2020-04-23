Громкий скандал вокруг Бабьего Яра оброс новыми деталями

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Российский режиссер Илья Хржановский будет работать над Мемориалом Бабий Яр в Киеве. Но это не самая плохая новость

Сергей Притула высказался о скандальной ситуации, которая появилась вокруг мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве, художественным руководителем которого является российский режиссер Илья Хржановский. Дело в том, что режиссер ранее снял серию фильмов "Дау", и по одному из них прокуратура открыла дело из-за пыток над детьми во время съемок.

Украинский волонтер и шоумен отметил, что Бабий Яр – это место нашей общей трагедии, где во время оккупации Киева было расстреляно более 150 тысяч человек, включая евреев, ромов, украинцев. На этом месте должен появиться мемориал. И вдруг в этом проекте по приглашению российских олигархов Германа Хана и Михаила Фридмана появился российский режиссер Илья Хржановский.

"Конечно, уже в этом моменте вы можете начать задаваться вопросом, каким образом в истории создания мемориала в Киеве появилось столько россиян, которые будут решать какой будет память украинцев об истории преступлений на нашей земле. Но это уже немного другая история. Сегодня не об этом, хотя и это важно, в контексте вопроса национального достоинства", - написал Притула на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что Хржановский известен лишь одним фильмом - "Дау". Фильмом, в котором актеры не играют боль, а им действительно очень делают больно. Фактически над людьми в этом кино безжалостно издеваются ради удовлетворения психопатических потребностей режиссера.

Притула также отметил, что в одной сцене фильма девушку реально насилуют бутылкой. Также в этом фильме мучают детей, включая младенцев. При этом российский режиссер использовал в своем фильме украинских детей-сирот.

"Хржановский в кино издевался над украинским сиротами, насиловал женщину и сотрудничал с российскими неонацистами и антисемитами. А теперь он приехал, чтобы строить мемориал Бабьего Яра, чтобы украинцы лучше помнили издевательства и убийства нацистов. С*ка, я отказываюсь понимать этот трешняк!" - заявил волонтер.

Он также отметил, что для него очевидно, что "новая концепция Хржановского" преследует российские цели - превратить украинскую трагедию на украинское преступление. Сделать из пострадавших - убийц.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, что Притула рассказал, будет ли претендовать на должность мэра Киева.