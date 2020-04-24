Скандал із катуванням дітей на зйомках "Дау": стало відомо про долю малюків

Скандал із фільмом "Дау" і катуванням дітей (колаж РБК-Україна)

Директорка Будинку дитини прокоментувала скандал із тортурами дітей під час зйомок фільму

Скандал із фільмом "Дау" через катування над дітьми під час зйомок обріс новими подробицями. Російський режисер Ілля Хржановський використовував у своїй картині українських дітей-сиріт з харківського Будинку дитини №3. Малюки тепер живуть у прийомних сім'ях.

Керівництво установи вже спілкувалося з прокуратурою, яка відкрила кримінальні виробництва за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) Кримінального кодексу України.

За словами директорки Будинку дитини в Харкові Тамари Скульської, в фільмі знімали чотирьох дітей у віці від 3 місяців до півроку. Про це передає "КП в Україні".

На кадрах, які їй показали в прокуратурі, вона не впізнала ані своїх вихованців, ані персонал.

"Мабуть, це монтаж, ці дитячі крики. Люди працюють з дітьми стільки років, я не думаю, що медсестри допустили б, щоб хтось заподіював біль дитині, щоб вона кричалп - це виключено", - заявила Скульська.

Також вона, посилаючись на слова медсестер, запевнила, що фільмування було 5 хвилин, дітей нікуди не віддавали на окремі зйомки, все "було швидко, жодних дублів не робили".

Також Скульська зізналася, що не пам'ятає, чи говорили їй про сцени, в яких збираються знімати дітей.

"Нам сказали, що це фільм про Ландау, про репресії, це було в Харкові, він харківський вчений, фільм про харків'янина. У мене це не викликало занепокоєння... І думки не було, що там щось незвичайне буде відбуватися з дитиною", - каже вона

Директорка Будинку дитини переконана, що малюкам шкоди не заподіювали.

"Ми виводимо наших дітей з травм, які вони отримують ще внутрішньоутробно. Абсолютно переконана, що травми діти не отримували, інакше б це було видно. Відразу, як вони повернулися зі зйомок, дітей оглядали. Зараз всі ці діти усиновлені, жодних претензій в усиновлювачів на предмет, що вони травмовані, у тому числі психологічно, немає", - запевнила Скульська.

Раніше Styler писав про те, чому ім'я Іллі Хржановського - російського режисера, який приїхав в Україну і став художнім керівником меморіального центру Бабин Яр - пов'язано зі скандалом та який його авторський шлях.