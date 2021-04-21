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Скандал с "пьяными футболистами" в поезде получил продолжение: "не намерены комментировать"

Автор: Styler

Скандал вокруг футболистов "Колоса", которые якобы устроили "пьяный дебош" в поезде Ужгород-Киев, - это выдумки журналистов.

Так отреагировало руководство ковалевского клуба на публикации в СМИ истории о нескольких игроках - Владимира Лысенко, Вадима Милько и Вячеслава Чурком, которую рассказала женщина, якобы ехавшая с ними в одном вагоне.

Официальная позиция клуба была опубликована на официальном сайте "Колоса".

В частности, в клубе осудили "уровень профессионального подхода работника" интернет-портала Obozrevatel.сом (именно там вышла статья про футболистов-"дебоширов").

"Она для объективного освещения информации не удосужилась обратиться в клуб за комментариями, но не упустила возможность упрекнуть об отсутствии реакции с нашей стороны. Официально заявляем, что никаких обращений, в том числе от правоохранительных органов, журналистов, СМИ, Укрзализныци или других участников данной ситуации на момент выхода вышеупомянутой статьи к нам не поступало", - говорится в сообщении.

Также пресс-службе "Колоса" отметили, что "автором статьи были использованы и распространены изображения и персональные данные других футболистов, которые никакого отношения к данной ситуации не имеют".

"Считаем, что такой подход профессионального журналиста к освещению столь резонансной информации является недопустимым и в связи с этим не намерены комментировать данную ситуацию постфактум. При этом, ФК "Колос" осуждает любое противоправное и аморальное поведение невзирая на личности и выступает против подобных действий. В то же время, мы убеждены, что "восстановление справедливости" за счет порождения другой несправедливости также является аморальным", - сказали в клубе и извинились перед болельщиками за то, что те "вынуждены наблюдать за подобными ситуациями".

Напомним, недавно дети-спортсмены "разгромили" вагон Укрзализныци и проводница показала видео инцидента.

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