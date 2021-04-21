Скандал з "п'яними футболістами" у поїзді отримав продовження: "не маємо наміру коментувати"

Зокрема, у клубі засудили "рівень професійного підходу працівника" інтернет-порталу Obozrevatel.сom (саме там вийшла стаття про футболістів-"дебоширів").

"Вона для об’єктивного висвітлення інформації не спромоглася звернутися до клубу за коментарями, але не оминула дорікнути про відсутність реакції з нашого боку. Офіційно заявляємо, що жодних звернень, в тому числі від правоохоронних органів, журналістів, ЗМІ, Укрзалізниці чи інших учасників даної ситуації на момент виходу вищезазначеної статті до нас не надходило", - йдеться у повідомленні.

Також прес-службі "Колоса" зауважили, що "автором статті були використані та розповсюджені зображення і персональні дані інших футболістів, які жодного відношення до даної ситуації не мають".

"Вважаємо, що такий підхід професійного журналіста до висвітлення настільки резонансної інформації є недопустимим і в зв’язку з цим не маємо наміру коментувати дану ситуацію постфактум. При цьому, ФК "Колос" засуджує будь-яку протиправну та аморальну поведінку незважаючи на особистості та виступає проти подібних дій. В той же час, ми переконані, що "відновлення справедливості" за рахунок породження іншої несправедливості є також аморальним", - сказали у клубі і вибачилися перед вболівальниками за те, що ті "змушені спостерігати за подібними ситуаціями".