Скандал у притулку під Одесою: охоронці могли катувати дітей

Охоронна фірма може бути причетна до знущань над дітьми (Колаж РБК-Україна)

У скандалі над знущаннями над дітьми у притулку "Світанок" новий поворот

Скандал через жорстоке поводження з дітьми в одеському центрі соціально-психологічної реабілітації (колишній притулок "Світанок"), отримав продовження. Зараз поліція проводить слідчі дії в охоронному агентстві "Центр", який займався охороною дітей. Задіяні співробітники прокуратури і корпусу оперативних дій МВС України (спецпідрозділ КОРД), слідчі поліції. У правоохоронних структурах регіону факт проведення даної операції на даний момент ніяк не коментують.

Одне з джерел в правоохоронних органах повідомило, що процедура проходить у рамках досудових розслідувань по кримінальних проваджень за фактами катувань та інших порушень прав вихованців обласного комунального закладу "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей (колишній "Світанок")", - пишуть "Факти".

Охоронна фірма може бути причетна до знущань над дітьми (Колаж РБК-Україна)

"Зокрема, за фактами порушень прав і свобод дітей з боку співробітників даного агентства, які, так би мовити, охороняли даний комунальний заклад", - повідомляє джерело.

Цікаво, що організація і охоронна фірма офіційно ніякого договору про послуги охорони не підписувала. Але, як повідомляють самі колишні вихованці, охоронці часто приходили на територію закладу і допомагали в "виховних цілях".

Як ми раніше писали, все почалося з того, що в Одесі діти - вихованці центру соціально-психологічної реабілітації (притулок "Світанок") розповіли про жорстоке поводження в установі.