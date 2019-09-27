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Пресс-секретарь Зеленского отреагировала на скандал с журналистом

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 15:49
Пресс-секретарь Зеленского отреагировала на скандал с журналистом
Фото: Юлия Мендель (РБК-Украина)

Юлия Мендель прокомментировала скандал, в который она попала

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на информацию о том, что она толкала журналиста и вырывала у него микрофон, когда тот пытался задать вопрос президенту. Свою версию Юля опубликовала на своей Facebook- странице.

Она привела в пример США, где, по ее словам, журналиста могут арестовать, если ему сказали "нет", а он все равно подошел с вопросом. Также помощница Зеленского призвала СМИ проверять информацию. Она уверила, что не нападала на журналиста Сергея Андрушко, а просто останавливала его.

"Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, изображая журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве. Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко - не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения - давайте на цивилизованное "нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - написала Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского отреагировала на скандал с журналистомСкриншот поста (Facebook/Юлия Мендель)

Как мы ранее писали пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отталкивала журналиста "Радио Свобода" Сергея Андрушко и вырывала у него микрофон, когда он попытался задать вопрос Владимиру Зеленскому.

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