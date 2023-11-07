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Підтримуємо Україну. Потап показав, чим займається у ОАЕ (фото)

Вівторок 07 листопада 2023 14:20
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Підтримуємо Україну. Потап показав, чим займається у ОАЕ (фото) Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Іванна Пашкевич

Олексій Потапенко підтвердив чутки про те, що він зараз перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Відповідне фото з геолокацією "Дубаї" чоловік Насті Каменських опублікував у своїх соцмережах 7 листопада.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт артиста.

Що Потап робить в ОАЕ

Судячи з усього, зірка українського шоу-бізу шукає людей, які підтримають Україну фінансово. Або ж, можливо, людей з когорти світових знаменитостей, які запишуть з Олексієм спільну пісню...

Підтримуємо Україну. Потап показав, чим займається у ОАЕ (фото)

Потап з Ширазом Хасаном (фото: instagram.com/realpotap)

"Нашу країну підтримують в усіх куточках світу!" - написав Потап.

Артист, якого звинувачують у тому, що він постійно виїздить з України, підкріпив допис спільним фото з "одним із найвеличніших людей шоу-бізнесу та соціальних медіа", з якими Потапенко зустрічався - Ширазом Хасаном.

"Попереду ще більше великих подій", - додав співак.

Підтримуємо Україну. Потап показав, чим займається у ОАЕ (фото)

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Хто такий Шираз Хасан

Хасан - відомий і впливовий медіабізнесмен. Його називають "торговцем славою". Він власник одного з найпопулярніших каналів новин про знаменитостей HOLLYWOOD.TV.

Підтримуємо Україну. Потап показав, чим займається у ОАЕ (фото)

Шираз Хасан (фото: instagram.com/sheeraz)

Також бізнесмен веде майстер-клас "FAME by Sheeraz", під час якого розповідає про те, як насправді працює Голлівуд, і допомагає впроваджувати "сміливі стратегії в бізнес, які дають гарантовані результати" (серед його клієнтів Unilever, AB InBev, Johnson & Johnson, Pantene, Gillette та інші).

Він знімався у фільмі Періс Хілтон "Це Париж", а також у документалці ABC 2020 "Селебріті".

Зараз Хасан активно працює з мільярдерами та зірками світового шоу-бізнесу, серед яких Зендая, Кім Кардашьян, Джей Ло, Джастін Бібер, Рікі Мартін, Селена Гомес та багато інших.

Підтримуємо Україну. Потап показав, чим займається у ОАЕ (фото)

Шираз Хасан і Кім Кардашьян (фото: instagram.com/sheeraz)

Нагадаємо, раніше колишня беквокалістка Потапа прокоментувала скандали за його участю.

Також екс-"ВІА Гра" оскандалилася заявою про Україну.

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Потап Війна в Україні звезды шоу-бизнеса