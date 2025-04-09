Скандал у популярному ресторані: клієнтам подали голуба під виглядом качки

Популярний ресторан у Мадриді потрапив у гучний скандал через свої страви та страшну антисанітарію. Працівників ресторану зловили на тому, що замість качки у деякі страви кухарі клали вуличних голубів.

Деталі скандалу з популярним рестораном розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

У китайський ресторан Jin Gu в районі Усера іспанської столиці навідалися поліцейські, які зробили декілька приголомшливих відео під час обшуку. В одному приміщенні були знайдені вузлуваті смужки з м'яса, які висіли на сушці для білизни.

В іншому були знайдені мішки з брудним м'ясом і кілька мисок з общипаними та приготованими вуличними голубами.

Як повідомили місцеві ЗМІ, в ресторані знайшли вісім несправних іржавих морозильних камер, наповнених мішками з немаркованим і недатованим м'ясом та стравами. На кухні були знайдені таргани й цілий ряд пасток для щурів на підлозі.

Були відсутні термометри для вимірювання температури у місцях зберігання, а посуд для приготування страв був певною мірою іржавим та антисанітарним.

І крім цього всього, у ресторані було декілька заборонених та незаконних товарів, зокрема морські огірки, які захищені суворими морськими законами.

Найдивніше те, що ресторан був дуже популярним і мав чудові відгуки. Але в кінці березня деякі клієнти почали відчувати дискомфорт після відвідин цього закладу. Згодом співробітники муніципальної поліції Мадриду отримали численні скарги на ресторан. І перше, що вони побачили у підсобці, коли прийшли з перевіркою - це 300 кг гнилої їжі.

Після опитування працівників ресторану вдалося взнати, що вони ловили голубів на вулиці, забивали їх ногами до смерті, потім обскубували та продавали як смажену качку.

Під час обшуку у приміщенні знайшли таємне сховище, заховане за полицею у туалеті для людей з обмеженими можливостями. І це сховище у документах ресторану та ліцензії вказано не було.

Муніципальна поліція прийняла єдине рішення, яке було можливим у цій ситуації - заклад закрили, а на власника ресторану завели справу та почали розслідування за злочини проти громадського здоров'я, дикої природи та прав споживачів.