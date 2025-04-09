Скандал в популярном ресторане: клиентам подали голубя под видом утки

Популярный ресторан в Мадриде попал в громкий скандал из-за своих блюд и страшной антисанитарии. Работников ресторана поймали на том, что вместо утки в некоторые блюда повара клали уличных голубей.

В китайский ресторан Jin Gu в районе Усера испанской столицы наведались полицейские, которые сделали несколько ужасающих видео во время обыска. В одном помещении были найдены узловатые полоски из мяса, которые висели на сушке для белья.

В другом были найдены мешки с грязным мясом и несколько мисок с ощипанными и приготовленными уличными голубями.

Как сообщили местные СМИ, в ресторане нашли восемь неисправных ржавых морозильных камер, наполненных мешками с немаркированным и недатированным мясом и блюдами. На кухне были найдены тараканы и целый ряд крысиных ловушек на полу.

Отсутствовали термометры для измерения температуры в местах хранения, а посуда для приготовления блюд была в определенной степени ржавой и антисанитарной.

И кроме этого всего, в ресторане было несколько запрещенных и незаконных товаров, в частности морские огурцы, которые защищены строгими морскими законами.

Самое странное то, что ресторан был очень популярным и имел отличные отзывы. Но в конце марта некоторые клиенты начали испытывать дискомфорт после посещения этого заведения. Впоследствии сотрудники муниципальной полиции Мадрида получили многочисленные жалобы на ресторан. И первое, что они увидели в подсобке, когда пришли с проверкой - это 300 кг гнилой еды.

После опроса работников ресторана удалось узнать, что они ловили голубей на улице, забивали их ногами до смерти, потом ощипывали и продавали как жареную утку.

Во время обыска в помещении нашли тайное хранилище, спрятанное за полкой в туалете для людей с ограниченными возможностями. И это хранилище в документах ресторана и лицензии указано не было.

Муниципальная полиция приняла единственное решение, которое было возможным в этой ситуации - заведение закрыли, а на владельца ресторана завели дело и начали расследование за преступления против общественного здоровья, дикой природы и прав потребителей.