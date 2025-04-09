Скандал в популярном ресторане: клиентам подали голубя под видом утки
Популярный ресторан в Мадриде попал в громкий скандал из-за своих блюд и страшной антисанитарии. Работников ресторана поймали на том, что вместо утки в некоторые блюда повара клали уличных голубей.
Детали скандала с популярным рестораном рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
В китайский ресторан Jin Gu в районе Усера испанской столицы наведались полицейские, которые сделали несколько ужасающих видео во время обыска. В одном помещении были найдены узловатые полоски из мяса, которые висели на сушке для белья.
В другом были найдены мешки с грязным мясом и несколько мисок с ощипанными и приготовленными уличными голубями.
Как сообщили местные СМИ, в ресторане нашли восемь неисправных ржавых морозильных камер, наполненных мешками с немаркированным и недатированным мясом и блюдами. На кухне были найдены тараканы и целый ряд крысиных ловушек на полу.
Отсутствовали термометры для измерения температуры в местах хранения, а посуда для приготовления блюд была в определенной степени ржавой и антисанитарной.
И кроме этого всего, в ресторане было несколько запрещенных и незаконных товаров, в частности морские огурцы, которые защищены строгими морскими законами.
Самое странное то, что ресторан был очень популярным и имел отличные отзывы. Но в конце марта некоторые клиенты начали испытывать дискомфорт после посещения этого заведения. Впоследствии сотрудники муниципальной полиции Мадрида получили многочисленные жалобы на ресторан. И первое, что они увидели в подсобке, когда пришли с проверкой - это 300 кг гнилой еды.
После опроса работников ресторана удалось узнать, что они ловили голубей на улице, забивали их ногами до смерти, потом ощипывали и продавали как жареную утку.
Во время обыска в помещении нашли тайное хранилище, спрятанное за полкой в туалете для людей с ограниченными возможностями. И это хранилище в документах ресторана и лицензии указано не было.
Муниципальная полиция приняла единственное решение, которое было возможным в этой ситуации - заведение закрыли, а на владельца ресторана завели дело и начали расследование за преступления против общественного здоровья, дикой природы и прав потребителей.
@europapress Un restaurante situado en el madrileño distrito de Usera ha sido clausurado por los servicios municipales tras una inspección de la Policía Municipal que detectó una situación de insalubridad extrema, productos sin control sanitario, alimentos prohibidos y condiciones de riesgo para la salud pública, han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo Local. La intervención tuvo lugar el pasado 25 de marzo, sobre las 13 horas, en el restaurante situado en el número 37 de la calle Perpetua Díaz, cuando agentes de la Comisaría Integral del Distrito de Usera accedieron al restaurante para una inspección rutinaria. En ese momento, en el local se encontraban el responsable del negocio y dos clientes. #restaurantechino #policiamunicipal #madrid #usera sonido original - Europa Press