ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скандал с политиком, которая поддержала аннексию Крыма: в Киеве приняли решение

STYLERЖизнь    05.01.2020 - 18:04
Скандал с политиком, которая поддержала аннексию Крыма: в Киеве приняли решение
Ирина Хакамада (фото: Instagram)

Ирина Хакамада не будет выступать в Киеве, как было заявлено ранее

Ирина Хакамада не приедет в Киев для участия в бизнес-форуме. Об этом соообщили организаторы мероприятия Taryan Group, которые пригласили ее ранее. Российский политик, которая поддержала аннексию Крыма и активно пропагандировала политику Путина, должна была выступить 27 февраля в киевском Дворце Спорта.

Организаторы события уверили, что они провели первичную проверку и получили от правоохранителей разрешение на въезд в страну оппозиционерки. Но после ажиотажа среди украинцев приглашать политика отказались.

"Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", - написали организаторы.

Украинские звезды ответили, чей Крым: кто называл его российским (видео)

Также они извинились перед всеми теми людьми, которые ждали Хакамаду в Киеве.

"Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", – сообщили организаторы мероприятия Taryan Group.

В Украину едет политик, поддержавшая аннексию Крыма: в сети скандал Вечная память: скончался советник президента и экс-министр культуры
Новости Украины
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь