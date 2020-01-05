ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скандал з політиком, яка підтримала анексію Криму: в Києві ухвалили рішення

STYLERЖиття    05.01.2020 - 18:04
Скандал з політиком, яка підтримала анексію Криму: в Києві ухвалили рішення
Ірина Хакамада (фото: Instagram)

Ірина Хакамада не буде виступати в Києві, як було заявлено раніше

Ірина Хакамада не приїде в Київ для участі в бізнес-форумі. Про це повідомили організатори заходу Taryan Group, які запросили її раніше. Російський політик, яка підтримала анексію Криму і активно пропагувала політику Путіна, повинна була виступити 27 лютого в київському Палаці Спорту.

Організатори події запевнили, що вони провели первинну перевірку та отримали від правоохоронців дозвіл на в'їзд в країну опозиціонерки. Але після ажіотажу серед українців запрошувати політика відмовилися.

"Ми робимо великий освітній захід і дуже хочемо надихнути наших гостей. Для цього ми запросили спікерів з різних куточків світу, щоб вони поділилися своїм життєвим досвідом і своїми цінностями. Але так вийшло, що деякі з цих цінностей, на перевірку, не відповідають нашим. І дізналися ми про це пізніше, ніж хотілося б", - написали організатори.

Українські зірки відповіли, чий Крим: хто називав його російським (відео)

Також вони вибачилися перед усіма тими людьми, які чекали Хакамаду в Києві.

"Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями, за те, що один із запланованих спікерів — бізнес-тренер Ірина Хакамада — не виступить на DreamBIG Forum. Незважаючи на те, що ми провели первинну перевірку і погодили можливість її в'їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу. Тому що є речі, які для нас є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною", – повідомили організатори заходу Taryan Group.

В Україну їде політик, яка підтримала анексію Криму: в мережі скандал Вічна пам'ять: помер радник президента і екс-міністр культури
Новини України
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся