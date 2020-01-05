Скандал з політиком, яка підтримала анексію Криму: в Києві ухвалили рішення

Ірина Хакамада (фото: Instagram)

Ірина Хакамада не буде виступати в Києві, як було заявлено раніше

Ірина Хакамада не приїде в Київ для участі в бізнес-форумі. Про це повідомили організатори заходу Taryan Group, які запросили її раніше. Російський політик, яка підтримала анексію Криму і активно пропагувала політику Путіна, повинна була виступити 27 лютого в київському Палаці Спорту.

Організатори події запевнили, що вони провели первинну перевірку та отримали від правоохоронців дозвіл на в'їзд в країну опозиціонерки. Але після ажіотажу серед українців запрошувати політика відмовилися.

"Ми робимо великий освітній захід і дуже хочемо надихнути наших гостей. Для цього ми запросили спікерів з різних куточків світу, щоб вони поділилися своїм життєвим досвідом і своїми цінностями. Але так вийшло, що деякі з цих цінностей, на перевірку, не відповідають нашим. І дізналися ми про це пізніше, ніж хотілося б", - написали організатори.

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Також вони вибачилися перед усіма тими людьми, які чекали Хакамаду в Києві.

"Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями, за те, що один із запланованих спікерів — бізнес-тренер Ірина Хакамада — не виступить на DreamBIG Forum. Незважаючи на те, що ми провели первинну перевірку і погодили можливість її в'їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу. Тому що є речі, які для нас є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною", – повідомили організатори заходу Taryan Group.