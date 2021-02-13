Скандал с переименованием проспекта Бандеры: в Раде нашли радикальное решение

Скандальное решение Окружного административного суд Киева отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве, которое вызвало резкую реакцию столичной власти и широкий резонанс в обществе, является политической провокацией с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Политик и историк убежден, что такой вердикт судей был принят осознанно, ведь никаких юридических оснований для того, чтобы оспаривать переименование проспекта Бандеры - нет.

"Оно прошло в соответствии с законом при масштабном общественном обсуждении. Нельзя сказать, что большая часть киевлян выступает за обратное переименование. Это фейк, который разгоняется российской пропагандой, это российская повестка дня в Украине. Абсурдная ситуация, когда тот же самый суд принимает решение по тому самому делу после того, как у него была апелляция", - подчеркнул Вятрович.

Нардеп заявил о необходимости ликвидировать ОАСК "как можно быстрее".

"Есть все основания, чтобы говорить о том, что имеем дело с политическими провокациями. Нужно как можно быстрее ликвидировать этот суд, так как он является инструментом дестабилизации ситуации в Украине", - сказал Вятрович.

Также он напомнил о других скандальных решениях этого суда, в частности, об отмене нового правописания, о праздновании юбилейных дат, о попытке "переписывать историю Майдана".

Вятрович обратил внимание, что в 2019 году этот же суд уже отменял переименование Московского проспекта в проспект Бандеры. Тогда решение было оспорено, после этого следующим этапом решения проблемы может быть только Верховный суд. Но апелляционный суд еще раз решил рассмотреть этот вопрос. Бывший руководитель УИНП отметил, что в нынешнем решении судей "нет ни слова о том, что было постановление об апелляции, и это юридическое безумие".