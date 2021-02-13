Скандал з перейменуванням проспекту Бандери: у Раді знайшли радикальне рішення

Скандальне рішення Окружного адміністративного суду Києва скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери у Києві, яке викликало різку реакцію столичної влади та широкий резонанс у суспільстві, є політичною провокацією з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Політик та історик переконаний, що такий вердикт суддів був прийнятий свідомо, адже жодних юридичних підстав для того, щоб оскаржувати перейменування проспекту Бандери - немає.

"Воно пройшло відповідно до закону при масштабному громадському обговоренні. Не можна сказати, що більша частина киян виступає за зворотне перейменування. Це фейк, який розганяється російською пропагандою, це російський порядок денний в Україні. Абсурдна ситуація, коли той же самий суд ухвалює рішення по тій самій справі після того, як у нього була апеляція", - наголосив В'ятрович.

Нардеп заявив про необхідність ліквідувати ОАСК "якомога швидше".

"Є всі підстави, щоб говорити про те, що маємо справу з політичними провокаціями. Потрібно якнайшвидше ліквідувати цей суд, оскільки він є інструментом дестабілізації ситуації в Україні", - сказав В'ятрович.

Також він нагадав про інші скандальні рішення цього суду, зокрема, про скасування нового правопису, про відзначення ювілейних дат, про спробу "переписувати історію Майдану".

В'ятрович звернув увагу, що в 2019 році цей же суд вже скасовував перейменування Московського проспекту на проспект Бандери. Тоді рішення було оскаржене, після цього наступним етапом розв'язання проблеми може бути тільки Верховний суд. Але апеляційний суд ще раз вирішив розглянути це питання. Колишній керівник УІНП зазначив, що в нинішньому рішенні суддів "немає ані слова про те, що була постанова про апеляції, і це юридична божевілля".